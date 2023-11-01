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Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 02 Декабря прямая трансляция

Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
02 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Бёрнли
Шеффилд Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
1АнглияврДжеймс Траффорд
22Бразилиязщ Витиньо
2ИрландиязщДара О'Ши
5ГерманиязщДжордан Байер
3АнглиязщЧарли Тейлор
7ИсландияпзЙоуханн Берг Гудмундссон
16НорвегияпзСандер Берге
8АнглияпзДжош Браунхилл
30ИталияпзЛука Колеошо
9АнглиянпДжей Родригес
25ШвейцариянпЗеки Амдуни
18АнглияврУэс Фодеринхэм
2ГрециязщДжордж Бэлдок
19АнглиязщДжек Робинсон
5СШАзщОстон Трасти
20АнглиязщДжейден Богл
21БразилияпзВини Соуза
16Северная ИрландияпзОливер Норвуд
14АнглияпзЛюк Томас
8НидерландыпзГуставо Хамер
10АнглиянпКэмерон Арчер
9ШотландиянпОливер Макбарни
Главные тренеры
БельгияВенсан Компани
АнглияПол Хекингботтом
История личных встреч
10.04.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 41-й турБёрнли2 : 0Шеффилд Юнайтед
05.11.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й турШеффилд Юнайтед5 : 2Бёрнли
23.05.2021Англия - Премьер-лига38-й турШеффилд Юнайтед1 : 0Бёрнли
29.12.2020Англия - Премьер-лига16-й турБёрнли1 : 0Шеффилд Юнайтед
17.09.2020Англия - Кубок лиги2-й раундБёрнли1 : 1 5 : 4Шеффилд Юнайтед
05.07.2020Англия - Премьер-лига33-й турБёрнли1 : 1Шеффилд Юнайтед
02.11.2019Англия - Премьер-лига11-й турШеффилд Юнайтед3 : 0Бёрнли
25.11.2023Англия - Премьер-лига13-й турБёрнли1 : 2
11.11.2023Англия - Премьер-лига12-й тур3 : 1Бёрнли
04.11.2023Англия - Премьер-лига11-й турБёрнли0 : 2
01.11.2023Англия - Кубок лиги1/8 финала3 : 0Бёрнли
28.10.2023Англия - Премьер-лига10-й тур2 : 1Бёрнли
25.11.2023Англия - Премьер-лига13-й турШеффилд Юнайтед1 : 3
12.11.2023Англия - Премьер-лига12-й тур1 : 1Шеффилд Юнайтед
04.11.2023Англия - Премьер-лига11-й турШеффилд Юнайтед2 : 1
28.10.2023Англия - Премьер-лига10-й тур5 : 0Шеффилд Юнайтед
21.10.2023Англия - Премьер-лига9-й турШеффилд Юнайтед1 : 2

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