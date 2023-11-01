Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 02 Декабря прямая трансляция
Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
02 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
|1
|вр
|Джеймс Траффорд
|22
|зщ
|Витиньо
|2
|зщ
|Дара О'Ши
|5
|зщ
|Джордан Байер
|3
|зщ
|Чарли Тейлор
|7
|пз
|Йоуханн Берг Гудмундссон
|16
|пз
|Сандер Берге
|8
|пз
|Джош Браунхилл
|30
|пз
|Лука Колеошо
|9
|нп
|Джей Родригес
|25
|нп
|Зеки Амдуни
|18
|вр
|Уэс Фодеринхэм
|2
|зщ
|Джордж Бэлдок
|19
|зщ
|Джек Робинсон
|5
|зщ
|Остон Трасти
|20
|зщ
|Джейден Богл
|21
|пз
|Вини Соуза
|16
|пз
|Оливер Норвуд
|14
|пз
|Люк Томас
|8
|пз
|Густаво Хамер
|10
|нп
|Кэмерон Арчер
|9
|нп
|Оливер Макбарни
Главные тренеры
|Венсан Компани
|Пол Хекингботтом
История личных встреч
|10.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|2 : 0
|05.11.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|5 : 2
|23.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 0
|29.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|17.09.2020
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 5 : 4
|05.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 1
|02.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 0
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|11.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 1
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 2
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|3 : 0
|28.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 3
|12.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 1
|28.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|5 : 0
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2