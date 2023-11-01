Арсенал - Вулверхэмптон 02 Декабря прямая трансляция
Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
02 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Вулверхэмптон, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
|22
|вр
|Давид Райя
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|4
|зщ
|Бен Уайт
|35
|пз
|Александр Зинченко
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|41
|пз
|Деклан Райс
|29
|пз
|Кай Хаверц
|7
|пз
|Букайо Сака
|9
|нп
|Габриэл Жезус
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
|1
|вр
|Жозе Са
|15
|зщ
|Крейг Доусон
|23
|зщ
|Макс Килман
|24
|зщ
|Тоти
|22
|зщ
|Нелсон Семеду
|2
|зщ
|Мэтт Доэрти
|27
|пз
|Жан-Рикнер Беллегард
|6
|пз
|Бубакар Траоре
|20
|пз
|Томми Дойл
|11
|нп
|Хван Хи Чан
|12
|нп
|Матеус Кунья
Главные тренеры
|Микель Артета
|Гари О'Нил
История личных встреч
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|5 : 0
|12.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 2
|24.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
|10.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 1
|02.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 1
|29.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 2
|04.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 2
|02.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|24.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|3 : 1
|11.11.2018
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|29.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 5-й тур
|6 : 0
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 1
|11.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 1
|08.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 4-й тур
|2 : 0
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|27.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 2
|11.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 1
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 1
|28.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 2
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2