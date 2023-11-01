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Арсенал - Вулверхэмптон 02 Декабря прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
02 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Арсенал
Вулверхэмптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Вулверхэмптон, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
22ИспанияврДавид Райя
2ФранциязщВильям Салиба
6БразилиязщГабриэл Магальянс
4АнглиязщБен Уайт
35УкраинапзАлександр Зинченко
8НорвегияпзМартин Эдегор
41АнглияпзДеклан Райс
29ГерманияпзКай Хаверц
7АнглияпзБукайо Сака
9БразилиянпГабриэл Жезус
11БразилиянпГабриэл Мартинелли
1ПортугалияврЖозе Са
15АнглиязщКрейг Доусон
23АнглиязщМакс Килман
24Португалиязщ Тоти
22ПортугалиязщНелсон Семеду
2ИрландиязщМэтт Доэрти
27ФранцияпзЖан-Рикнер Беллегард
6МалипзБубакар Траоре
20АнглияпзТомми Дойл
11Южная КореянпХван Хи Чан
12БразилиянпМатеус Кунья
Главные тренеры
ИспанияМикель Артета
АнглияГари О'Нил
История личных встреч
28.05.2023Англия - Премьер-лига38-й турАрсенал5 : 0Вулверхэмптон
12.11.2022Англия - Премьер-лига16-й турВулверхэмптон0 : 2Арсенал
24.02.2022Англия - Премьер-лига20-й турАрсенал2 : 1Вулверхэмптон
10.02.2022Англия - Премьер-лига24-й турВулверхэмптон0 : 1Арсенал
02.02.2021Англия - Премьер-лига22-й турВулверхэмптон2 : 1Арсенал
29.11.2020Англия - Премьер-лига10-й турАрсенал1 : 2Вулверхэмптон
04.07.2020Англия - Премьер-лига33-й турВулверхэмптон0 : 2Арсенал
02.11.2019Англия - Премьер-лига11-й турАрсенал1 : 1Вулверхэмптон
24.04.2019Англия - Премьер-лига31-й турВулверхэмптон3 : 1Арсенал
11.11.2018Англия - Премьер-лига12-й турАрсенал1 : 1Вулверхэмптон
29.11.2023Лига чемпионовГруппа B. 5-й турАрсенал6 : 0
25.11.2023Англия - Премьер-лига13-й тур0 : 1Арсенал
11.11.2023Англия - Премьер-лига12-й турАрсенал3 : 1
08.11.2023Лига чемпионовГруппа B. 4-й турАрсенал2 : 0
04.11.2023Англия - Премьер-лига11-й тур1 : 0Арсенал
27.11.2023Англия - Премьер-лига13-й тур3 : 2Вулверхэмптон
11.11.2023Англия - Премьер-лига12-й турВулверхэмптон2 : 1
04.11.2023Англия - Премьер-лига11-й тур2 : 1Вулверхэмптон
28.10.2023Англия - Премьер-лига10-й турВулверхэмптон2 : 2
21.10.2023Англия - Премьер-лига9-й тур1 : 2Вулверхэмптон

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