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Ноттингем Форест - Эвертон 02 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30602
02 Декабря 2023 года в 20:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
Ноттингем Форест
Эвертон

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Эвертон, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Эвертон
Ливерпуль
23 Греция вр Одиссеас Влаходимос
43 Нигерия зщ Ола Айна
19 Сенегал зщ Мусса Ньякате
30 Кот-д'Ивуар зщ Вилли Боли
15 Англия зщ Гарри Тоффоло
28 Бразилия пз Данило
5 Бельгия пз Орель Мангала
16 Аргентина пз Николас Домингес
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
21 Швеция пз Энтони Эланга
11 Новая Зеландия нп Крис Вуд
1 Англия вр Джордан Пикфорд
6 Англия зщ Джеймс Тарковски
32 Англия зщ Джеррэд Брэнтуэйт
19 Украина зщ Виталий Миколенко
18 Англия пз Эшли Янг
11 Англия пз Джек Харрисон
37 Англия пз Джеймс Гарнер
27 Сенегал пз Идрисса Гейе
7 Англия пз Дуайт Макнил
16 Мали пз Абдулайе Дукуре
14 Гвинея-Бисау нп Бету
Главные тренеры
Уэльс Стивен Купер
Англия Шон Дайч
История личных встреч
05.03.2023 Англия - Премьер-лига 26-й тур Ноттингем Форест2 : 2Эвертон
20.08.2022 Англия - Премьер-лига 3-й тур Эвертон1 : 1Ноттингем Форест
25.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Ноттингем Форест2 : 3
12.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур 3 : 2Ноттингем Форест
05.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур Ноттингем Форест2 : 0
29.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур 3 : 0Ноттингем Форест
21.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур Ноттингем Форест2 : 2
26.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Эвертон0 : 3
11.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур 2 : 3Эвертон
04.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур Эвертон1 : 1
01.11.2023 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Эвертон3 : 0
29.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур 0 : 1Эвертон

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