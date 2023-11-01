Ноттингем Форест - Эвертон 02 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30602
02 Декабря 2023 года в 20:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Эвертон, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Эвертон
Ливерпуль
|23
|вр
|Одиссеас Влаходимос
|43
|зщ
|Ола Айна
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|30
|зщ
|Вилли Боли
|15
|зщ
|Гарри Тоффоло
|28
|пз
|Данило
|5
|пз
|Орель Мангала
|16
|пз
|Николас Домингес
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|21
|пз
|Энтони Эланга
|11
|нп
|Крис Вуд
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|32
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|19
|зщ
|Виталий Миколенко
|18
|пз
|Эшли Янг
|11
|пз
|Джек Харрисон
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|7
|пз
|Дуайт Макнил
|16
|пз
|Абдулайе Дукуре
|14
|нп
|Бету
Главные тренеры
|Стивен Купер
|Шон Дайч
История личных встреч
|05.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 2
|20.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 3
|12.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 2
|05.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|29.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 2
|26.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 3
|11.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 3
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|3 : 0
|29.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1