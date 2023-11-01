Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 02 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
02 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Манчестер Юнайтед, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Манчестер Юнайтед
Манчестер
|22
|вр
|Ник Поуп
|2
|зщ
|Киран Триппьер
|6
|зщ
|Джамал Ласселлс
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|21
|зщ
|Тино Ливраменто
|67
|пз
|Льюис Майли
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|24
|пз
|Мигель Альмирон
|7
|нп
|Жоэлинтон
|14
|нп
|Александер Исак
|10
|нп
|Энтони Гордон
|24
|вр
|Андре Онана
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|5
|зщ
|Гарри Магуайр
|2
|зщ
|Виктор Линделёф
|23
|зщ
|Люк Шоу
|39
|пз
|Скотт Мактоминей
|37
|пз
|Кобби Майну
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|17
|пз
|Алехандро Гарначо
|10
|нп
|Маркус Рашфорд
|11
|нп
|Расмус Хойлунд
Главные тренеры
|Эдди Хау
|Эрик тен Хаг
История личных встреч
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|0 : 3
|02.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 0
|26.02.2023
|Англия - Кубок лиги
|Финал
|2 : 0
|16.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 0
|27.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|11.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|4 : 1
|21.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 1
|17.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 4
|26.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|4 : 1
|06.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|28.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 5-й тур
|1 : 1
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|4 : 1
|11.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 0
|07.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 4-й тур
|2 : 0
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|29.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 5-й тур
|3 : 3
|26.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 3
|11.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|08.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 4-й тур
|4 : 3
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 1
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