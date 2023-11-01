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Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 02 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
02 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Юнайтед

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Манчестер Юнайтед, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Манчестер Юнайтед
Манчестер
22 Англия вр Ник Поуп
2 Англия зщ Киран Триппьер
6 Англия зщ Джамал Ласселлс
5 Швейцария зщ Фабиан Шер
21 Англия зщ Тино Ливраменто
67 Англия пз Льюис Майли
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
24 Парагвай пз Мигель Альмирон
7 Бразилия нп Жоэлинтон
14 Швеция нп Александер Исак
10 Англия нп Энтони Гордон
24 Камерун вр Андре Онана
29 Англия зщ Аарон Ван-Биссака
5 Англия зщ Гарри Магуайр
2 Швеция зщ Виктор Линделёф
23 Англия зщ Люк Шоу
39 Шотландия пз Скотт Мактоминей
37 Англия пз Кобби Майну
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
17 Аргентина пз Алехандро Гарначо
10 Англия нп Маркус Рашфорд
11 Дания нп Расмус Хойлунд
Главные тренеры
Англия Эдди Хау
Нидерланды Эрик тен Хаг
История личных встреч
01.11.2023 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Манчестер Юнайтед0 : 3Ньюкасл Юнайтед
02.04.2023 Англия - Премьер-лига 29-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 0Манчестер Юнайтед
26.02.2023 Англия - Кубок лиги Финал Манчестер Юнайтед2 : 0Ньюкасл Юнайтед
16.10.2022 Англия - Премьер-лига 11-й тур Манчестер Юнайтед0 : 0Ньюкасл Юнайтед
27.12.2021 Англия - Премьер-лига 19-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 1Манчестер Юнайтед
11.09.2021 Англия - Премьер-лига 4-й тур Манчестер Юнайтед4 : 1Ньюкасл Юнайтед
21.02.2021 Англия - Премьер-лига 25-й тур Манчестер Юнайтед3 : 1Ньюкасл Юнайтед
17.10.2020 Англия - Премьер-лига 5-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 4Манчестер Юнайтед
26.12.2019 Англия - Премьер-лига 19-й тур Манчестер Юнайтед4 : 1Ньюкасл Юнайтед
06.10.2019 Англия - Премьер-лига 8-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0Манчестер Юнайтед
28.11.2023 Лига чемпионов Группа F. 5-й тур 1 : 1Ньюкасл Юнайтед
25.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 1
11.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур 2 : 0Ньюкасл Юнайтед
07.11.2023 Лига чемпионов Группа F. 4-й тур 2 : 0Ньюкасл Юнайтед
04.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0
29.11.2023 Лига чемпионов Группа A. 5-й тур 3 : 3Манчестер Юнайтед
26.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур 0 : 3Манчестер Юнайтед
11.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур Манчестер Юнайтед1 : 0
08.11.2023 Лига чемпионов Группа A. 4-й тур 4 : 3Манчестер Юнайтед
04.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур 0 : 1Манчестер Юнайтед
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