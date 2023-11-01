00:03 ()
Онлайн трансляции
Пятница 01 декабря
Суббота 02 декабря
Свернуть список

Вест Бромвич Альбион - Лестер Сити 02 Декабря прямая трансляция

Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
02 Декабря 2023 года в 15:30 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 19-й тур
Вест Бромвич Альбион
Лестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Лестер Сити, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 19-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Лестер Сити
Лестер
Главные тренеры
Испания Карлос Корберан
Испания Карлос Корберан
История личных встреч
22.04.2021 Англия - Премьер-лига 32-й тур Лестер Сити3 : 0Вест Бромвич Альбион
13.09.2020 Англия - Премьер-лига 1-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 3Лестер Сити
10.03.2018 Англия - Премьер-лига 30-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 4Лестер Сити
16.10.2017 Англия - Премьер-лига 8-й тур Лестер Сити1 : 1Вест Бромвич Альбион
29.04.2017 Англия - Премьер-лига 35-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 1Лестер Сити
06.11.2016 Англия - Премьер-лига 11-й тур Лестер Сити1 : 2Вест Бромвич Альбион
01.03.2016 Англия - Премьер-лига 28-й тур Лестер Сити2 : 2Вест Бромвич Альбион
31.10.2015 Англия - Премьер-лига 11-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 3Лестер Сити
11.04.2015 Англия - Премьер-лига 32-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 3Лестер Сити
01.11.2014 Англия - Премьер-лига 10-й тур Лестер Сити0 : 1Вест Бромвич Альбион
28.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур 0 : 1Вест Бромвич Альбион
25.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 0
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур 2 : 1Вест Бромвич Альбион
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Вест Бромвич Альбион3 : 1
30.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур 0 : 2Вест Бромвич Альбион
29.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур 1 : 1Лестер Сити
25.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Лестер Сити2 : 0
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур 1 : 0Лестер Сити
03.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Лестер Сити0 : 1
28.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур 1 : 2Лестер Сити

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close