Вест Бромвич Альбион - Лестер Сити 02 Декабря прямая трансляция
Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
02 Декабря 2023 года в 15:30 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 19-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Лестер Сити, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 19-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Лестер Сити
Лестер
Главные тренеры
|Карлос Корберан
|Карлос Корберан
История личных встреч
|22.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|3 : 0
|13.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 3
|10.03.2018
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 4
|16.10.2017
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|29.04.2017
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 1
|06.11.2016
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 2
|01.03.2016
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 2
|31.10.2015
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 3
|11.04.2015
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 3
|01.11.2014
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
|28.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|0 : 1
|25.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|2 : 0
|11.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|2 : 1
|04.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|3 : 1
|30.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|0 : 2
|29.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|1 : 1
|25.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|2 : 0
|11.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|1 : 0
|03.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|0 : 1
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|1 : 2