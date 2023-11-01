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Саутгемптон - Кардифф Сити 02 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
02 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 19-й тур
Саутгемптон
Кардифф Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Кардифф Сити, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 19-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Кардифф Сити
Кардифф
История личных встреч
09.02.2019 Англия - Премьер-лига 26-й тур Саутгемптон1 : 2Кардифф Сити
08.12.2018 Англия - Премьер-лига 16-й тур Кардифф Сити1 : 0Саутгемптон
12.04.2014 Англия - Премьер-лига 34-й тур Саутгемптон0 : 1Кардифф Сити
26.12.2013 Англия - Премьер-лига 18-й тур Кардифф Сити0 : 3Саутгемптон
29.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Саутгемптон1 : 0
25.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур 1 : 1Саутгемптон
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Саутгемптон2 : 1
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур 0 : 1Саутгемптон
28.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Саутгемптон3 : 1
28.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Кардифф Сити0 : 1
25.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур 1 : 2Кардифф Сити
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Кардифф Сити2 : 3
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур 0 : 0Кардифф Сити
28.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Кардифф Сити2 : 0

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