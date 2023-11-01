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Ипсвич Таун - Ковентри Сити 02 Декабря прямая трансляция

02 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 19-й тур
Ипсвич Таун
Ковентри Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Ковентри Сити, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 19-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Ковентри Сити
Ковентри
Главные тренеры
Англия Киран Маккенна
Англия Киран Маккенна
Англия Марк Робинс
История личных встреч
07.03.2020 Англия - Первая лига Первая лига. 37-й тур Ипсвич Таун0 : 1Ковентри Сити
10.12.2019 Кубок Англии 2-й раунд, переигровки Ипсвич Таун1 : 2Ковентри Сити
07.12.2019 Англия - Первая лига Первая лига. 20-й тур Ковентри Сити1 : 1Ипсвич Таун
01.12.2019 Кубок Англии 2-й раунд Ковентри Сити1 : 1Ипсвич Таун
29.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Ипсвич Таун3 : 1
25.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур 2 : 0Ипсвич Таун
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Ипсвич Таун3 : 2
07.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур 2 : 2Ипсвич Таун
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур 2 : 2Ипсвич Таун
28.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Ковентри Сити1 : 0
25.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур 0 : 3Ковентри Сити
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Ковентри Сити0 : 0
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур 3 : 2Ковентри Сити
30.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Ковентри Сити0 : 2

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