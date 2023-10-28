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Плимут Аргайл - Сток Сити 02 Декабря прямая трансляция

Стадион: Хоум Парк (Плимут, Англия), вместимость: 17048
02 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 19-й тур
Плимут Аргайл
Сток Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Плимут Аргайл - Сток Сити, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 19-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Парк (Плимут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Плимут Аргайл
Плимут
Сток Сити
Сток-он-Трент
Главные тренеры
Англия Стивен Шумахер
Англия Стивен Шумахер
Англия Стивен Шумахер
Шотландия Алекс Фрэнсис Нил
История личных встреч
28.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур 1 : 0Плимут Аргайл
25.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Плимут Аргайл2 : 0
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур 2 : 1Плимут Аргайл
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Плимут Аргайл3 : 3
28.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур 3 : 2Плимут Аргайл
28.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур 4 : 2Сток Сити
25.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Сток Сити0 : 3
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур 0 : 0Сток Сити
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Сток Сити0 : 0
28.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур 0 : 2Сток Сити

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