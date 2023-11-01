Халл Сити - Уотфорд 02 Декабря прямая трансляция
Стадион: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия), вместимость: 25586
02 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 19-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Уотфорд, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 19-й тур, оно проводится на стадионе: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Уотфорд
Уотфорд
История личных встреч
|22.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 0
|11.12.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|0 : 0
|22.04.2017
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|2 : 0
|29.10.2016
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|28.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|4 : 1
|25.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|2 : 2
|11.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|1 : 0
|04.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|3 : 1
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|1 : 0
|28.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|3 : 2
|25.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|2 : 0
|11.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|5 : 0
|04.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|0 : 0
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|2 : 2