00:03 ()
Онлайн трансляции
Пятница 01 декабря
Суббота 02 декабря
Свернуть список

Халл Сити - Уотфорд 02 Декабря прямая трансляция

Стадион: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия), вместимость: 25586
02 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 19-й тур
Халл Сити
Уотфорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Уотфорд, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 19-й тур, оно проводится на стадионе: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Уотфорд
Уотфорд
История личных встреч
22.04.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 44-й турХалл Сити1 : 0Уотфорд
11.12.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турУотфорд0 : 0Халл Сити
22.04.2017Англия - Премьер-лига34-й турХалл Сити2 : 0Уотфорд
29.10.2016Англия - Премьер-лига10-й турУотфорд1 : 0Халл Сити
28.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 18-й турХалл Сити4 : 1
25.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 17-й тур2 : 2Халл Сити
11.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 16-й турХалл Сити1 : 0
04.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 15-й тур3 : 1Халл Сити
28.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й турХалл Сити1 : 0
28.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 18-й турУотфорд3 : 2
25.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 17-й тур2 : 0Уотфорд
11.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 16-й турУотфорд5 : 0
04.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 15-й тур0 : 0Уотфорд
28.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й турУотфорд2 : 2

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close