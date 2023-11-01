Лидс Юнайтед - Мидлсбро 02 Декабря прямая трансляция
Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460
02 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 19-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Мидлсбро, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 19-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Мидлсбро
Мидлсбро
Главные тренеры
|Даниэль Фарке
История личных встреч
|26.02.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|0 : 1
|30.11.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|4 : 0
|09.02.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 31-й тур
|1 : 1
|31.08.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|0 : 0
|02.03.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|3 : 0
|19.11.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|2 : 1
|15.02.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 31-й тур
|0 : 0
|27.09.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|3 : 0
|21.02.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|0 : 1
|16.08.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|1 : 0
|29.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|3 : 1
|24.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|1 : 1
|11.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|2 : 1
|03.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|0 : 1
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|4 : 1
|28.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|4 : 0
|25.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|3 : 2
|11.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|1 : 0
|04.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|3 : 3
|31.10.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 3