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Лидс Юнайтед - Мидлсбро 02 Декабря прямая трансляция

Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460
02 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 19-й тур
Лидс Юнайтед
Мидлсбро

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Мидлсбро, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 19-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Мидлсбро
Мидлсбро
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке
История личных встреч
26.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Мидлсбро0 : 1Лидс Юнайтед
30.11.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Лидс Юнайтед4 : 0Мидлсбро
09.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Мидлсбро1 : 1Лидс Юнайтед
31.08.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Лидс Юнайтед0 : 0Мидлсбро
02.03.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Мидлсбро3 : 0Лидс Юнайтед
19.11.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Лидс Юнайтед2 : 1Мидлсбро
15.02.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Лидс Юнайтед0 : 0Мидлсбро
27.09.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Мидлсбро3 : 0Лидс Юнайтед
21.02.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Мидлсбро0 : 1Лидс Юнайтед
16.08.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Лидс Юнайтед1 : 0Мидлсбро
29.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Лидс Юнайтед3 : 1
24.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур 1 : 1Лидс Юнайтед
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Лидс Юнайтед2 : 1
03.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур 0 : 1Лидс Юнайтед
28.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Лидс Юнайтед4 : 1
28.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Мидлсбро4 : 0
25.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур 3 : 2Мидлсбро
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Мидлсбро1 : 0
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур 3 : 3Мидлсбро
31.10.2023 Англия - Кубок лиги 1/8 финала 2 : 3Мидлсбро

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