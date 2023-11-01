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Миллуолл - Сандерленд 02 Декабря прямая трансляция

Стадион: Зе Ден (Лондон, Англия), вместимость: 20146
02 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 19-й тур
Миллуолл
Сандерленд

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Миллуолл - Сандерленд, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 19-й тур, оно проводится на стадионе: Зе Ден (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миллуолл
Лондон
Сандерленд
Сандерленд
Главные тренеры
АнглияТони Моубрей
История личных встреч
04.02.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 30-й турМиллуолл1 : 1Сандерленд
03.12.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й турСандерленд3 : 0Миллуолл
03.03.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 35-й турМиллуолл1 : 1Сандерленд
18.11.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 17-й турСандерленд2 : 2Миллуолл
29.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 18-й тур3 : 1Миллуолл
25.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 17-й турМиллуолл0 : 3
11.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 16-й тур0 : 4Миллуолл
04.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 15-й турМиллуолл0 : 1
28.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й тур2 : 2Миллуолл
29.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 18-й турСандерленд1 : 2
25.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 17-й тур2 : 0Сандерленд
11.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 16-й турСандерленд3 : 1
04.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 15-й тур0 : 0Сандерленд
28.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й турСандерленд3 : 1

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