Миллуолл - Сандерленд 02 Декабря прямая трансляция
Стадион: Зе Ден (Лондон, Англия), вместимость: 20146
02 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 19-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Миллуолл - Сандерленд, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 19-й тур, оно проводится на стадионе: Зе Ден (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Миллуолл
Лондон
Сандерленд
Сандерленд
Главные тренеры
|Тони Моубрей
История личных встреч
|04.02.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 30-й тур
|1 : 1
|03.12.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|3 : 0
|03.03.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|1 : 1
|18.11.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|2 : 2
|29.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|3 : 1
|25.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|0 : 3
|11.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|0 : 4
|04.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|0 : 1
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|2 : 2
|29.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|1 : 2
|25.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|2 : 0
|11.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|3 : 1
|04.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|0 : 0
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|3 : 1