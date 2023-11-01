Шеффилд Уэнсдей - Блэкберн Роверс 02 Декабря прямая трансляция
Стадион: Хиллсборо (Шеффилд, Англия), вместимость: 39812
02 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 19-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Уэнсдей - Блэкберн Роверс, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 19-й тур, оно проводится на стадионе: Хиллсборо (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
История личных встреч
|20.04.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|1 : 0
|26.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 1
|18.01.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 28-й тур
|0 : 5
|02.11.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|2 : 1
|16.03.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|4 : 2
|01.12.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|4 : 2
|14.02.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|2 : 1
|27.09.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|0 : 1
|05.04.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|2 : 1
|28.11.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|2 : 2
|29.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|1 : 1
|25.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|2 : 1
|11.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|0 : 4
|04.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|1 : 0
|29.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|2 : 0
|29.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|4 : 2
|25.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|0 : 3
|10.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|1 : 2
|05.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|1 : 3
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 0