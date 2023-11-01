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Шеффилд Уэнсдей - Блэкберн Роверс 02 Декабря прямая трансляция

Стадион: Хиллсборо (Шеффилд, Англия), вместимость: 39812
02 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 19-й тур
Шеффилд Уэнсдей
Блэкберн Роверс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Уэнсдей - Блэкберн Роверс, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 19-й тур, оно проводится на стадионе: Хиллсборо (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
История личных встреч
20.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 0Блэкберн Роверс
26.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Блэкберн Роверс1 : 1Шеффилд Уэнсдей
18.01.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 5Блэкберн Роверс
02.11.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Блэкберн Роверс2 : 1Шеффилд Уэнсдей
16.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Шеффилд Уэнсдей4 : 2Блэкберн Роверс
01.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Блэкберн Роверс4 : 2Шеффилд Уэнсдей
14.02.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 1Блэкберн Роверс
27.09.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Блэкберн Роверс0 : 1Шеффилд Уэнсдей
05.04.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 1Блэкберн Роверс
28.11.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Блэкберн Роверс2 : 2Шеффилд Уэнсдей
29.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 1
25.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур 2 : 1Шеффилд Уэнсдей
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 4
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур 1 : 0Шеффилд Уэнсдей
29.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 0
29.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Блэкберн Роверс4 : 2
25.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур 0 : 3Блэкберн Роверс
10.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Блэкберн Роверс1 : 2
05.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур 1 : 3Блэкберн Роверс
01.11.2023 Англия - Кубок лиги 1/8 финала 2 : 0Блэкберн Роверс

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