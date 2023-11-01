Суонси Сити - Хаддерсфилд Таун 02 Декабря прямая трансляция
Стадион: Суонси.ком (Суонси, Уэльс), вместимость: 21028
02 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 19-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Суонси Сити - Хаддерсфилд Таун, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 19-й тур, оно проводится на стадионе: Суонси.ком (Суонси, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Суонси Сити
Суонси
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Главные тренеры
|Нил Уорнок
|Нил Уорнок
|Нил Уорнок
История личных встреч
|15.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|1 : 0
|12.11.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|0 : 0
|15.01.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 27-й тур
|1 : 1
|25.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|1 : 0
|20.02.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 31-й тур
|4 : 1
|17.10.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|1 : 2
|22.02.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 34-й тур
|3 : 1
|26.11.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|1 : 1
|10.03.2018
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 0
|14.10.2017
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 0
|29.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|3 : 1
|25.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|2 : 2
|11.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|3 : 2
|04.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|0 : 0
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|0 : 1
|29.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|1 : 2
|25.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|1 : 1
|11.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|1 : 0
|04.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|0 : 0
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|4 : 1