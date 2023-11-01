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Суонси Сити - Хаддерсфилд Таун 02 Декабря прямая трансляция

Стадион: Суонси.ком (Суонси, Уэльс), вместимость: 21028
02 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 19-й тур
Суонси Сити
Хаддерсфилд Таун

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Суонси Сити - Хаддерсфилд Таун, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 19-й тур, оно проводится на стадионе: Суонси.ком (Суонси, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Суонси Сити
Суонси
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Главные тренеры
Англия Нил Уорнок
Англия Нил Уорнок
Англия Нил Уорнок
История личных встреч
15.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Суонси Сити1 : 0Хаддерсфилд Таун
12.11.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Хаддерсфилд Таун0 : 0Суонси Сити
15.01.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Хаддерсфилд Таун1 : 1Суонси Сити
25.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Суонси Сити1 : 0Хаддерсфилд Таун
20.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Хаддерсфилд Таун4 : 1Суонси Сити
17.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Суонси Сити1 : 2Хаддерсфилд Таун
22.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Суонси Сити3 : 1Хаддерсфилд Таун
26.11.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Хаддерсфилд Таун1 : 1Суонси Сити
10.03.2018 Англия - Премьер-лига 30-й тур Хаддерсфилд Таун0 : 0Суонси Сити
14.10.2017 Англия - Премьер-лига 8-й тур Суонси Сити2 : 0Хаддерсфилд Таун
29.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур 3 : 1Суонси Сити
25.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Суонси Сити2 : 2
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур 3 : 2Суонси Сити
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Суонси Сити0 : 0
28.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур 0 : 1Суонси Сити
29.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур 1 : 2Хаддерсфилд Таун
25.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Хаддерсфилд Таун1 : 1
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур 1 : 0Хаддерсфилд Таун
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Хаддерсфилд Таун0 : 0
28.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур 4 : 1Хаддерсфилд Таун

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