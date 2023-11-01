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Жирона - Валенсия 02 Декабря прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14286
02 Декабря 2023 года в 16:00 (+03:00). Испания - Примера, 15-й тур
Главный судья: Хавьер Иглесиас Вильянуэва (Испания);
Жирона
Валенсия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Валенсия, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жирона
Жирона
Валенсия
Валенсия
13АргентинаврПауло Гассанига
4ИспаниязщАрнау Мартинес
25ИспаниязщЭрик Гарсия
17НидерландызщДейли Блинд
3ИспаниязщМигель Гутьеррес
23ИспанияпзИван Мартин
14ИспанияпзАлеш Гарсия
21ВенесуэлапзЯнхель Эррера
8УкраинанпВиктор Цыганков
16Бразилиянп Савио
7УругвайнпКристиан Стуани
25ГрузияврГеоргий Мамардашвили
12ПортугалиязщТьерри Коррея
3ИспаниязщКристьян Москера
5БразилиязщГабриэл Паулиста
21ИспаниязщХесус Васкес
8ИспанияпзХави Герра
18ИспанияпзХосе Луис Вайя
23ИспаниянпФран Перес
16ИспаниянпДиего Лопес
7ИспаниянпСерхи Канос
9ИспаниянпУго Дуро
Главные тренеры
ИспанияАнхель Мичел
ИспанияРубен Бараха
История личных встреч
05.02.2023Испания - Примера20-й турЖирона1 : 0Валенсия
14.08.2022Испания - Примера1-й турВаленсия1 : 0Жирона
10.03.2019Испания - Примера27-й турЖирона2 : 3Валенсия
03.11.2018Испания - Примера11-й турВаленсия0 : 1Жирона
12.05.2018Испания - Примера37-й турЖирона0 : 1Валенсия
06.01.2018Испания - Примера18-й турВаленсия2 : 1Жирона
27.11.2023Испания - Примера14-й турЖирона1 : 1
11.11.2023Испания - Примера13-й тур1 : 2Жирона
04.11.2023Испания - Примера12-й тур2 : 4Жирона
01.11.2023Кубок Испании1-й раунд1 : 2Жирона
27.10.2023Испания - Примера11-й турЖирона1 : 0
25.11.2023Испания - Примера14-й турВаленсия0 : 0
11.11.2023Испания - Примера13-й тур5 : 1Валенсия
05.11.2023Испания - Примера12-й турВаленсия1 : 0
02.11.2023Кубок Испании1-й раунд0 : 2Валенсия
29.10.2023Испания - Примера11-й тур2 : 2Валенсия
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В топ-5 лигах прошла уже треть сезона. И в каждом чемпионате есть команда, действительно удивляющая результатами и игрой.А Эмери бросил вызов грандам в АПЛ! Экс-клуб Кокорина и «младший брат» «Сити». Кто сенсационно идёт в топе главных лиг Европы 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура Примеры: «Жирона» — «Валенсия». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.

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