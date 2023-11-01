Жирона - Валенсия 02 Декабря прямая трансляция
Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14286
02 Декабря 2023 года в 16:00 (+03:00). Испания - Примера, 15-й тур
Главный судья: Хавьер Иглесиас Вильянуэва (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Валенсия, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жирона
Жирона
Валенсия
Валенсия
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|4
|зщ
|Арнау Мартинес
|25
|зщ
|Эрик Гарсия
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|23
|пз
|Иван Мартин
|14
|пз
|Алеш Гарсия
|21
|пз
|Янхель Эррера
|8
|нп
|Виктор Цыганков
|16
|нп
|Савио
|7
|нп
|Кристиан Стуани
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|12
|зщ
|Тьерри Коррея
|3
|зщ
|Кристьян Москера
|5
|зщ
|Габриэл Паулиста
|21
|зщ
|Хесус Васкес
|8
|пз
|Хави Герра
|18
|пз
|Хосе Луис Вайя
|23
|нп
|Фран Перес
|16
|нп
|Диего Лопес
|7
|нп
|Серхи Канос
|9
|нп
|Уго Дуро
Главные тренеры
|Анхель Мичел
|Рубен Бараха
История личных встреч
|05.02.2023
|Испания - Примера
|20-й тур
|1 : 0
|14.08.2022
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 0
|10.03.2019
|Испания - Примера
|27-й тур
|2 : 3
|03.11.2018
|Испания - Примера
|11-й тур
|0 : 1
|12.05.2018
|Испания - Примера
|37-й тур
|0 : 1
|06.01.2018
|Испания - Примера
|18-й тур
|2 : 1
|27.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 1
|11.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 2
|04.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 4
|01.11.2023
|Кубок Испании
|1-й раунд
|1 : 2
|27.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 0
|25.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|0 : 0
|11.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|5 : 1
|05.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 0
|02.11.2023
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 2
|29.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 2
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