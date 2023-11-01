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Реал Мадрид - Гранада 02 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
02 Декабря 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 15-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания);
Реал Мадрид
Гранада

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Гранада, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Гранада
Гранада
25ИспанияврКепа Аррисабалага
2ИспаниязщДаниэль Карвахаль
6ИспаниязщНачо Фернандес
4АвстриязщДавид Алаба
23ФранциязщФерлан Менди
15УругвайпзФедерико Вальверде
8ГерманияпзТони Кроос
19ИспанияпзДаниель Себальос
5АнглияпзДжуд Беллингем
11Бразилиянп Родриго
14Испаниянп Хоселу
13ПортугалияврАндре Феррейра
33ИспаниязщАльваро Фернандес
3ПортугалиязщВилсон Манафа
28ИспаниязщРауль Торренте
15ИспаниязщКарлос Нева
14ИспаниязщИгнаси Микель
23ИспанияпзХерард Гумбау
24ИспанияпзГонсало Вильяр дель Фрайле
26ИспаниянпБрайан Сарагоса
7АргентинанпЛукас Бое
11АлбаниянпМюрто Узуни
Главные тренеры
ИталияКарло Анчелотти
ИспанияПако Лопес
История личных встреч
06.02.2022Испания - Примера23-й турРеал Мадрид1 : 0Гранада
21.11.2021Испания - Примера14-й турГранада1 : 4Реал Мадрид
13.05.2021Испания - Примера36-й турГранада1 : 4Реал Мадрид
23.12.2020Испания - Примера15-й турРеал Мадрид2 : 0Гранада
13.07.2020Испания - Примера36-й турГранада1 : 2Реал Мадрид
05.10.2019Испания - Примера8-й турРеал Мадрид4 : 2Гранада
06.05.2017Испания - Примера36-й турГранада0 : 4Реал Мадрид
07.01.2017Испания - Примера17-й турРеал Мадрид5 : 0Гранада
07.02.2016Испания - Примера23-й турГранада1 : 2Реал Мадрид
19.09.2015Испания - Примера4-й турРеал Мадрид1 : 0Гранада
29.11.2023Лига чемпионовГруппа C. 5-й турРеал Мадрид4 : 2
26.11.2023Испания - Примера14-й тур0 : 3Реал Мадрид
11.11.2023Испания - Примера13-й турРеал Мадрид5 : 1
08.11.2023Лига чемпионовГруппа C. 4-й турРеал Мадрид3 : 0
05.11.2023Испания - Примера12-й турРеал Мадрид0 : 0
24.11.2023Испания - Примера14-й тур3 : 1Гранада
11.11.2023Испания - Примера13-й турГранада1 : 1
05.11.2023Испания - Примера12-й тур1 : 0Гранада
02.11.2023Кубок Испании1-й раунд3 : 3 ТГранада
30.10.2023Испания - Примера11-й турГранада2 : 3
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«Реал» переживает не лучший момент. Сразу восемь футболистов основного состава выбыли из-за травм. По этой причине внутри клуба произошли перестановки. Что случилось?Последней каплей стала травма вундеркинда, не сыгравшего за клуб ни матча В «Реале» — мини-революция. Клуб убрал врача, из-за которого сломалась половина основы 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура Примеры: «Реал» — «Гранада». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.

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