Реал Мадрид - Гранада 02 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
02 Декабря 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 15-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Гранада, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Гранада
Гранада
|25
|вр
|Кепа Аррисабалага
|2
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|6
|зщ
|Начо Фернандес
|4
|зщ
|Давид Алаба
|23
|зщ
|Ферлан Менди
|15
|пз
|Федерико Вальверде
|8
|пз
|Тони Кроос
|19
|пз
|Даниель Себальос
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|11
|нп
|Родриго
|14
|нп
|Хоселу
|13
|вр
|Андре Феррейра
|33
|зщ
|Альваро Фернандес
|3
|зщ
|Вилсон Манафа
|28
|зщ
|Рауль Торренте
|15
|зщ
|Карлос Нева
|14
|зщ
|Игнаси Микель
|23
|пз
|Херард Гумбау
|24
|пз
|Гонсало Вильяр дель Фрайле
|26
|нп
|Брайан Сарагоса
|7
|нп
|Лукас Бое
|11
|нп
|Мюрто Узуни
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Пако Лопес
История личных встреч
|06.02.2022
|Испания - Примера
|23-й тур
|1 : 0
|21.11.2021
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 4
|13.05.2021
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 4
|23.12.2020
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 0
|13.07.2020
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 2
|05.10.2019
|Испания - Примера
|8-й тур
|4 : 2
|06.05.2017
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 4
|07.01.2017
|Испания - Примера
|17-й тур
|5 : 0
|07.02.2016
|Испания - Примера
|23-й тур
|1 : 2
|19.09.2015
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 0
|29.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 5-й тур
|4 : 2
|26.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|0 : 3
|11.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|5 : 1
|08.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 4-й тур
|3 : 0
|05.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 0
|24.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|3 : 1
|11.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 1
|05.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 0
|02.11.2023
|Кубок Испании
|1-й раунд
|3 : 3 Т
|30.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 3
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