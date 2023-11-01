Осасуна - Реал Сосьедад 02 Декабря прямая трансляция
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
02 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 15-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Реал Сосьедад, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осасуна
Памплона
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
|1
|вр
|Серхио Эррера
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|5
|зщ
|Давид Гарсия
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|7
|пз
|Хон Монкайола
|6
|пз
|Лукас Торро
|10
|пз
|Аймар Орос
|9
|нп
|Чими Авила
|16
|нп
|Мой Гомес
|17
|нп
|Анте Будимир
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|18
|зщ
|Амари Траоре
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|3
|зщ
|Айен Муньос
|4
|пз
|Мартин Субименди
|8
|пз
|Микель Мерино
|23
|пз
|Брайс Мендес
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|7
|нп
|Андер Барренечеа
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
Главные тренеры
|Хагоба Аррасате
|Иманол Альгуасиль
История личных встреч
|28.04.2023
|Испания - Примера
|32-й тур
|0 : 2
|31.12.2022
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 0
|27.02.2022
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 0
|07.11.2021
|Испания - Примера
|13-й тур
|0 : 2
|22.05.2021
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 1
|03.01.2021
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 1
|14.06.2020
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 1
|29.01.2020
|Кубок Испании
|1/8 финала
|3 : 1
|22.12.2019
|Испания - Примера
|18-й тур
|3 : 4
|05.02.2017
|Испания - Примера
|21-й тур
|3 : 2
|26.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|3 : 1
|11.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 1
|04.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 4
|29.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 1
|20.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|2 : 0
|29.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 5-й тур
|0 : 0
|26.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|2 : 1
|11.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 3
|08.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 4-й тур
|3 : 1
|04.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 1
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Арсен Захарян вышел с первых минут против «Ред Булл Зальцбург». Для россиянина эта игра стала дебютной в основном составе в Лиге чемпионов.Россиянину пришлось менять позицию по ходу игры Захарян впервые отыграл полный матч за «Сосьедад». Вот что он сделал за 90 минут в ЛЧ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура Примеры: «Осасуна» — «Реал Сосьедад». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.