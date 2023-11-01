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Осасуна - Реал Сосьедад 02 Декабря прямая трансляция

Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
02 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 15-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания);
Осасуна
Реал Сосьедад

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Реал Сосьедад, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осасуна
Памплона
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1ИспанияврСерхио Эррера
12ИспаниязщХесус Аресо
24ИспаниязщАлехандро Катена
5ИспаниязщДавид Гарсия
22КолумбиязщХоан Мохика
7ИспанияпзХон Монкайола
6ИспанияпзЛукас Торро
10ИспанияпзАймар Орос
9АргентинанпЧими Авила
16ИспаниянпМой Гомес
17ХорватиянпАнте Будимир
1ИспанияврАлекс Ремиро
18МализщАмари Траоре
5ИспаниязщИгор Субельдия
24ИспаниязщРобен Ле Норман
3ИспаниязщАйен Муньос
4ИспанияпзМартин Субименди
8ИспанияпзМикель Мерино
23ИспанияпзБрайс Мендес
14ЯпониянпТакефуса Кубо
7ИспаниянпАндер Барренечеа
10ИспаниянпМикель Оярсабаль
Главные тренеры
ИспанияХагоба Аррасате
ИспанияИманол Альгуасиль
История личных встреч
28.04.2023Испания - Примера32-й турОсасуна0 : 2Реал Сосьедад
31.12.2022Испания - Примера15-й турРеал Сосьедад2 : 0Осасуна
27.02.2022Испания - Примера26-й турРеал Сосьедад1 : 0Осасуна
07.11.2021Испания - Примера13-й турОсасуна0 : 2Реал Сосьедад
22.05.2021Испания - Примера38-й турОсасуна0 : 1Реал Сосьедад
03.01.2021Испания - Примера17-й турРеал Сосьедад1 : 1Осасуна
14.06.2020Испания - Примера28-й турРеал Сосьедад1 : 1Осасуна
29.01.2020Кубок Испании1/8 финалаРеал Сосьедад3 : 1Осасуна
22.12.2019Испания - Примера18-й турОсасуна3 : 4Реал Сосьедад
05.02.2017Испания - Примера21-й турРеал Сосьедад3 : 2Осасуна
26.11.2023Испания - Примера14-й тур3 : 1Осасуна
11.11.2023Испания - Примера13-й турОсасуна1 : 1
04.11.2023Испания - Примера12-й турОсасуна2 : 4
29.10.2023Испания - Примера11-й тур2 : 1Осасуна
20.10.2023Испания - Примера10-й турОсасуна2 : 0
29.11.2023Лига чемпионовГруппа D. 5-й турРеал Сосьедад0 : 0
26.11.2023Испания - Примера14-й турРеал Сосьедад2 : 1
11.11.2023Испания - Примера13-й тур1 : 3Реал Сосьедад
08.11.2023Лига чемпионовГруппа D. 4-й турРеал Сосьедад3 : 1
04.11.2023Испания - Примера12-й турРеал Сосьедад0 : 1
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Арсен Захарян вышел с первых минут против «Ред Булл Зальцбург». Для россиянина эта игра стала дебютной в основном составе в Лиге чемпионов.Россиянину пришлось менять позицию по ходу игры Захарян впервые отыграл полный матч за «Сосьедад». Вот что он сделал за 90 минут в ЛЧ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура Примеры: «Осасуна» — «Реал Сосьедад». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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