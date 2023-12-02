Ланс - Лион 02 Декабря прямая трансляция
Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
02 Декабря 2023 года в 19:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Лион, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ланс
Ланс
Лион
Лион
|30
|вр
|Брис Самба
|24
|зщ
|Жонатан Гради
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|14
|зщ
|Факундо Медина
|2
|пз
|Рубен Агилар
|6
|пз
|Салис Самед
|18
|пз
|Анди Диуф
|29
|пз
|Пшемыслав Франковски
|11
|пз
|Анжело Фюльжини
|7
|нп
|Флорьян Сотока
|22
|нп
|Уэсли Саид
|1
|вр
|Антони Лопеш
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|2
|зщ
|Синали Дьоманде
|12
|зщ
|Джейк О'Брайен
|20
|зщ
|Саэль Кумбеди
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|6
|пз
|Максанс Какере
|37
|пз
|Эрнест Нуама
|7
|пз
|Мама Бальде
|34
|пз
|Махамаду Диавара
|10
|нп
|Александр Ляказетт
Главные тренеры
|Франк Эз
|Фабио Гроссо
История личных встреч
|12.02.2023
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|2 : 1
|02.10.2022
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 0
|19.02.2022
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 1
|30.10.2021
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|2 : 1
|03.04.2021
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 1
|06.01.2021
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|3 : 2
|17.01.2015
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|0 : 2
|24.08.2014
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|0 : 1
|13.02.2014
|Кубок Франции
|1/8 финала
|1 : 2 ДВ
|10.04.2011
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|3 : 0
|29.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 5-й тур
|6 : 0
|25.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 3
|12.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 0
|08.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 4-й тур
|1 : 0
|04.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 0
|26.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 2
|12.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|0 : 1
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|1 : 1
|22.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 2
|08.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|3 : 3