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Ланс - Лион 02 Декабря прямая трансляция

Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
02 Декабря 2023 года в 19:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Ланс
Лион

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Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Лион, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ланс
Ланс
Лион
Лион
30 Франция вр Брис Самба
24 Франция зщ Жонатан Гради
4 Австрия зщ Кевин Дансо
14 Аргентина зщ Факундо Медина
2 Франция пз Рубен Агилар
6 Гана пз Салис Самед
18 Франция пз Анди Диуф
29 Польша пз Пшемыслав Франковски
11 Франция пз Анжело Фюльжини
7 Франция нп Флорьян Сотока
22 Франция нп Уэсли Саид
1 Португалия вр Антони Лопеш
22 Ангола зщ Клинтон Мата
2 Кот-д'Ивуар зщ Синали Дьоманде
12 Ирландия зщ Джейк О'Брайен
20 Франция зщ Саэль Кумбеди
3 Аргентина зщ Николас Тальяфико
6 Франция пз Максанс Какере
37 Гана пз Эрнест Нуама
7 Гвинея-Бисау пз Мама Бальде
34 Франция пз Махамаду Диавара
10 Франция нп Александр Ляказетт
Главные тренеры
Франция Франк Эз
Италия Фабио Гроссо
История личных встреч
12.02.2023 Франция - Лига 1 23-й тур Лион2 : 1Ланс
02.10.2022 Франция - Лига 1 9-й тур Ланс1 : 0Лион
19.02.2022 Франция - Лига 1 25-й тур Ланс1 : 1Лион
30.10.2021 Франция - Лига 1 12-й тур Лион2 : 1Ланс
03.04.2021 Франция - Лига 1 31-й тур Ланс1 : 1Лион
06.01.2021 Франция - Лига 1 18-й тур Лион3 : 2Ланс
17.01.2015 Франция - Лига 1 21-й тур Ланс0 : 2Лион
24.08.2014 Франция - Лига 1 3-й тур Лион0 : 1Ланс
13.02.2014 Кубок Франции 1/8 финала Лион1 : 2 ДВЛанс
10.04.2011 Франция - Лига 1 30-й тур Лион3 : 0Ланс
29.11.2023 Лига чемпионов Группа B. 5-й тур 6 : 0Ланс
25.11.2023 Франция - Лига 1 13-й тур 0 : 3Ланс
12.11.2023 Франция - Лига 1 12-й тур Ланс1 : 0
08.11.2023 Лига чемпионов Группа B. 4-й тур 1 : 0Ланс
04.11.2023 Франция - Лига 1 11-й тур 0 : 0Ланс
26.11.2023 Франция - Лига 1 13-й тур Лион0 : 2
12.11.2023 Франция - Лига 1 12-й тур 0 : 1Лион
05.11.2023 Франция - Лига 1 11-й тур Лион1 : 1
22.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур Лион1 : 2
08.10.2023 Франция - Лига 1 8-й тур Лион3 : 3

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