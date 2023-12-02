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Нант - Ницца 02 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004
02 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Рюдди Бюке (Амьен, Франция);
Нант
Ницца

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Ницца, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нант
Нант
Ницца
Ницца
1 Франция вр Альбан Лафон
18 Франция зщ Ронаэль Пьер-Габриэль
24 Швейцария зщ Эрай Джёмерт
21 Камерун зщ Жан-Шарль Кастеллетто
2 Франция зщ Жан-Кевин Дюверн
5 Испания пз Педро Чиривелья
8 ДР Конго пз Самюэль Мутуссами
25 Франция пз Флоран Молле
20 Бразилия нп Адсон
27 Нигерия нп Мозес Саймон
31 Египет нп Мостафа Мохамед
1 Польша вр Марцин Булка
23 Швейцария зщ Джордан Лотомба
4 Бразилия зщ Данте Бонфин
26 Франция зщ Мельвен Бар
55 Бурунди зщ Юссуф Ндайишимийе
8 Нидерланды пз Пабло Паулино Росарио
28 Алжир пз Хишем Будауи
11 Франция пз Морган Сансон
24 Франция нп Гаэтан Лаборде
9 Нигерия нп Теремас Моффи
7 Кот-д'Ивуар нп Жереми Бога
Главные тренеры
Франция Пьер Аритуи
Италия Франческо Фариоли
История личных встреч
12.03.2023 Франция - Лига 1 27-й тур Нант2 : 2Ницца
23.10.2022 Франция - Лига 1 12-й тур Ницца1 : 1Нант
07.05.2022 Кубок Франции Финал Ницца0 : 1Нант
14.01.2022 Франция - Лига 1 21-й тур Ницца2 : 1Нант
12.09.2021 Франция - Лига 1 5-й тур Нант0 : 2Ницца
04.04.2021 Франция - Лига 1 31-й тур Нант1 : 2Ницца
03.10.2020 Франция - Лига 1 6-й тур Ницца2 : 1Нант
05.10.2019 Франция - Лига 1 9-й тур Нант1 : 0Ницца
11.05.2019 Франция - Лига 1 36-й тур Ницца1 : 1Нант
25.09.2018 Франция - Лига 1 7-й тур Нант1 : 2Ницца
26.11.2023 Франция - Лига 1 13-й тур Нант0 : 0
12.11.2023 Франция - Лига 1 12-й тур 3 : 1Нант
05.11.2023 Франция - Лига 1 11-й тур Нант0 : 1
28.10.2023 Франция - Лига 1 10-й тур 4 : 0Нант
22.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур Нант2 : 0
26.11.2023 Франция - Лига 1 13-й тур Ницца1 : 0
10.11.2023 Франция - Лига 1 12-й тур 0 : 0Ницца
05.11.2023 Франция - Лига 1 11-й тур Ницца2 : 0
27.10.2023 Франция - Лига 1 10-й тур 0 : 1Ницца
21.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур Ницца1 : 0

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