Нант - Ницца 02 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004
02 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Рюдди Бюке (Амьен, Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Ницца, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нант
Нант
Ницца
Ницца
|1
|вр
|Альбан Лафон
|18
|зщ
|Ронаэль Пьер-Габриэль
|24
|зщ
|Эрай Джёмерт
|21
|зщ
|Жан-Шарль Кастеллетто
|2
|зщ
|Жан-Кевин Дюверн
|5
|пз
|Педро Чиривелья
|8
|пз
|Самюэль Мутуссами
|25
|пз
|Флоран Молле
|20
|нп
|Адсон
|27
|нп
|Мозес Саймон
|31
|нп
|Мостафа Мохамед
|1
|вр
|Марцин Булка
|23
|зщ
|Джордан Лотомба
|4
|зщ
|Данте Бонфин
|26
|зщ
|Мельвен Бар
|55
|зщ
|Юссуф Ндайишимийе
|8
|пз
|Пабло Паулино Росарио
|28
|пз
|Хишем Будауи
|11
|пз
|Морган Сансон
|24
|нп
|Гаэтан Лаборде
|9
|нп
|Теремас Моффи
|7
|нп
|Жереми Бога
Главные тренеры
|Пьер Аритуи
|Франческо Фариоли
История личных встреч
|12.03.2023
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 2
|23.10.2022
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 1
|07.05.2022
|Кубок Франции
|Финал
|0 : 1
|14.01.2022
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|2 : 1
|12.09.2021
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 2
|04.04.2021
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 2
|03.10.2020
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|2 : 1
|05.10.2019
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 0
|11.05.2019
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|1 : 1
|25.09.2018
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|1 : 2
|26.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 0
|12.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|3 : 1
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 1
|28.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|4 : 0
|22.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 0
|26.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|1 : 0
|10.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|0 : 0
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|2 : 0
|27.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|0 : 1
|21.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 0