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Дженоа - Эмполи 02 Декабря прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
02 Декабря 2023 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 14-й тур
Главный судья: Джанлука Аурельяно (Болонья, Италия);
Дженоа
Эмполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Эмполи, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дженоа
Генуя
Эмполи
Эмполи
1 Испания вр Хосеп Риера
5 Румыния зщ Раду Дрэгушин
22 Мексика зщ Хоан Васкес
4 Бельгия зщ Кони де Винтер
20 Италия зщ Стефано Сабелли
55 Нидерланды зщ Ридгесиано Хапс
32 Дания пз Мортен Френнруп
17 Украина пз Руслан Малиновский
47 Хорватия пз Милан Бадель
19 Италия нп Матео Ретеги
10 Бразилия нп Жуниор Мессьяс
99 Албания вр Этрит Бериша
24 Нигерия зщ Тайронн Эбюэхи
34 Албания зщ Ардиан Исмайли
33 Италия зщ Себастьяно Луперто
13 Новая Зеландия зщ Либерато Кэкачей
21 Италия пз Якопо Фаццини
22 Италия пз Филиппо Раноккья
29 Марокко пз Юссеф Мале
20 Италия пз Маттео Канчелльери
28 Италия нп Николо Камбьяги
9 Италия нп Франческо Капуто
Главные тренеры
Италия Альберто Джилардино
Италия Аурелио Андреацолли
История личных встреч
06.03.2022 Италия - Серия А 28-й тур Дженоа0 : 0Эмполи
05.11.2021 Италия - Серия А 12-й тур Эмполи2 : 2Дженоа
28.01.2019 Италия - Серия А 21-й тур Эмполи1 : 3Дженоа
26.08.2018 Италия - Серия А 2-й тур Дженоа2 : 1Эмполи
05.03.2017 Италия - Серия А 27-й тур Эмполи0 : 2Дженоа
16.10.2016 Италия - Серия А 8-й тур Дженоа0 : 0Эмполи
06.03.2016 Италия - Серия А 28-й тур Дженоа1 : 0Эмполи
24.10.2015 Италия - Серия А 9-й тур Эмполи2 : 0Дженоа
08.03.2015 Италия - Серия А 26-й тур Эмполи1 : 1Дженоа
20.10.2014 Италия - Серия А 7-й тур Дженоа1 : 1Эмполи
26.11.2023 Италия - Серия А 13-й тур 2 : 1Дженоа
10.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур Дженоа1 : 0
05.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур 2 : 1Дженоа
01.11.2023 Кубок Италии 1/16 финала Дженоа2 : 1 ДВ
27.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур Дженоа1 : 0
26.11.2023 Италия - Серия А 13-й тур Эмполи3 : 4
12.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур 0 : 1Эмполи
06.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур 2 : 1Эмполи
30.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур Эмполи0 : 3
23.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур 0 : 2Эмполи

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