Дженоа - Эмполи 02 Декабря прямая трансляция
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
02 Декабря 2023 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 14-й тур
Главный судья: Джанлука Аурельяно (Болонья, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Эмполи, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дженоа
Генуя
Эмполи
Эмполи
|1
|вр
|Хосеп Риера
|5
|зщ
|Раду Дрэгушин
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|4
|зщ
|Кони де Винтер
|20
|зщ
|Стефано Сабелли
|55
|зщ
|Ридгесиано Хапс
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|17
|пз
|Руслан Малиновский
|47
|пз
|Милан Бадель
|19
|нп
|Матео Ретеги
|10
|нп
|Жуниор Мессьяс
|99
|вр
|Этрит Бериша
|24
|зщ
|Тайронн Эбюэхи
|34
|зщ
|Ардиан Исмайли
|33
|зщ
|Себастьяно Луперто
|13
|зщ
|Либерато Кэкачей
|21
|пз
|Якопо Фаццини
|22
|пз
|Филиппо Раноккья
|29
|пз
|Юссеф Мале
|20
|пз
|Маттео Канчелльери
|28
|нп
|Николо Камбьяги
|9
|нп
|Франческо Капуто
Главные тренеры
|Альберто Джилардино
|Аурелио Андреацолли
История личных встреч
|06.03.2022
|Италия - Серия А
|28-й тур
|0 : 0
|05.11.2021
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 2
|28.01.2019
|Италия - Серия А
|21-й тур
|1 : 3
|26.08.2018
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|05.03.2017
|Италия - Серия А
|27-й тур
|0 : 2
|16.10.2016
|Италия - Серия А
|8-й тур
|0 : 0
|06.03.2016
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 0
|24.10.2015
|Италия - Серия А
|9-й тур
|2 : 0
|08.03.2015
|Италия - Серия А
|26-й тур
|1 : 1
|20.10.2014
|Италия - Серия А
|7-й тур
|1 : 1
|26.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 1
|10.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 0
|05.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 1
|01.11.2023
|Кубок Италии
|1/16 финала
|2 : 1 ДВ
|27.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|26.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|3 : 4
|12.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|0 : 1
|06.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 1
|30.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|0 : 3
|23.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|0 : 2