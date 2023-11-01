Лацио - Кальяри 02 Декабря прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
02 Декабря 2023 года в 20:00 (+03:00). Италия - Серия А, 14-й тур
Главный судья: Федерико Дионизи (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Кальяри, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лацио
Рим
Кальяри
Кальяри
|94
|вр
|Иван Проведель
|29
|зщ
|Мануэль Лаццари
|4
|зщ
|Патрисио Габаррон
|34
|зщ
|Марио Хила
|77
|зщ
|Адам Марушич
|8
|пз
|Маттео Гендузи
|32
|пз
|Данило Катальди
|10
|пз
|Луис Альберто
|7
|нп
|Фелипе Андерсон
|17
|нп
|Чиро Иммобиле
|9
|нп
|Педро Родригес
|22
|вр
|Симоне Скуффет
|3
|зщ
|Эдоардо Гольданига
|4
|зщ
|Альберто Доссена
|28
|зщ
|Габриэле Цаппа
|27
|зщ
|Томмазо Ауджелло
|29
|пз
|Энтони Макумбу
|16
|пз
|Маттео Прати
|10
|пз
|Николас Виола
|21
|пз
|Якуб Янкто
|32
|нп
|Андреа Петанья
|77
|нп
|Зиту Лувумбу
Главные тренеры
|Маурицио Сарри
|Клаудио Раньери
История личных встреч
|05.03.2022
|Италия - Серия А
|28-й тур
|0 : 3
|19.09.2021
|Италия - Серия А
|4-й тур
|2 : 2
|07.02.2021
|Италия - Серия А
|21-й тур
|1 : 0
|26.09.2020
|Италия - Серия А
|2-й тур
|0 : 2
|23.07.2020
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 1
|16.12.2019
|Италия - Серия А
|16-й тур
|1 : 2
|11.05.2019
|Италия - Серия А
|36-й тур
|1 : 2
|22.12.2018
|Италия - Серия А
|17-й тур
|3 : 1
|11.03.2018
|Италия - Серия А
|28-й тур
|2 : 2
|22.10.2017
|Италия - Серия А
|9-й тур
|3 : 0
|28.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа E. 5-й тур
|2 : 0
|25.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 1
|12.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|0 : 0
|07.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа E. 4-й тур
|1 : 0
|03.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 0
|26.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 1
|11.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 1
|05.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 1
|01.11.2023
|Кубок Италии
|1/16 финала
|1 : 2 ДВ
|29.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|4 : 3