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Лацио - Кальяри 02 Декабря прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
02 Декабря 2023 года в 20:00 (+03:00). Италия - Серия А, 14-й тур
Главный судья: Федерико Дионизи (Италия);
Лацио
Кальяри

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Кальяри, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим
Кальяри
Кальяри
94 Италия вр Иван Проведель
29 Италия зщ Мануэль Лаццари
4 Испания зщ Патрисио Габаррон
34 Испания зщ Марио Хила
77 Черногория зщ Адам Марушич
8 Франция пз Маттео Гендузи
32 Италия пз Данило Катальди
10 Испания пз Луис Альберто
7 Бразилия нп Фелипе Андерсон
17 Италия нп Чиро Иммобиле
9 Испания нп Педро Родригес
22 Италия вр Симоне Скуффет
3 Италия зщ Эдоардо Гольданига
4 Италия зщ Альберто Доссена
28 Италия зщ Габриэле Цаппа
27 Италия зщ Томмазо Ауджелло
29 Конго пз Энтони Макумбу
16 Италия пз Маттео Прати
10 Италия пз Николас Виола
21 Чехия пз Якуб Янкто
32 Италия нп Андреа Петанья
77 Ангола нп Зиту Лувумбу
Главные тренеры
Италия Маурицио Сарри
Италия Клаудио Раньери
История личных встреч
05.03.2022 Италия - Серия А 28-й тур Кальяри0 : 3Лацио
19.09.2021 Италия - Серия А 4-й тур Лацио2 : 2Кальяри
07.02.2021 Италия - Серия А 21-й тур Лацио1 : 0Кальяри
26.09.2020 Италия - Серия А 2-й тур Кальяри0 : 2Лацио
23.07.2020 Италия - Серия А 35-й тур Лацио2 : 1Кальяри
16.12.2019 Италия - Серия А 16-й тур Кальяри1 : 2Лацио
11.05.2019 Италия - Серия А 36-й тур Кальяри1 : 2Лацио
22.12.2018 Италия - Серия А 17-й тур Лацио3 : 1Кальяри
11.03.2018 Италия - Серия А 28-й тур Кальяри2 : 2Лацио
22.10.2017 Италия - Серия А 9-й тур Лацио3 : 0Кальяри
28.11.2023 Лига чемпионов Группа E. 5-й тур Лацио2 : 0
25.11.2023 Италия - Серия А 13-й тур 2 : 1Лацио
12.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур Лацио0 : 0
07.11.2023 Лига чемпионов Группа E. 4-й тур Лацио1 : 0
03.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур 1 : 0Лацио
26.11.2023 Италия - Серия А 13-й тур Кальяри1 : 1
11.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур 2 : 1Кальяри
05.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур Кальяри2 : 1
01.11.2023 Кубок Италии 1/16 финала 1 : 2 ДВКальяри
29.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур Кальяри4 : 3

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