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Бохум - Вольфсбург 02 Декабря прямая трансляция

Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 30748
02 Декабря 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 13-й тур
Главный судья: Роберт Шредер (Ганновер, Германия);
Бохум
Вольфсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Вольфсбург, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бохум
Бохум
Вольфсбург
Вольфсбург
1ГерманияврМануэль Риман
2Коста-РиказщКристиан Гамбоа
4СербиязщЭрхан Машович
31ГерманиязщКевен Шлоттербек
5Бразилиязщ Бернардо
6ГерманияпзПатрик Остерхаге
8ФранцияпзЭнтони Лосийя
7АвстрияпзКевин Штёгер
11ЯпониянпТакума Асано
22ГананпКристофер Антви-Адджей
33ГерманиянпФилипп Хофман
1БельгияврКоэн Кастельс
4ФранциязщМаксанс Лакруа
25ГерманиязщМоритц Йенц
5ШвейцариязщЦедрик Цезигер
21ДаниязщЙоаким Мехле
13Бразилиязщ Рожерио
32ШвецияпзМаттиас Сванберг
6БельгияпзАстер Вранкс
19ХорватияпзЛовро Майер
7ЧехиянпВацлав Черны
23ДаниянпЙонас Винд
Главные тренеры
ГерманияТомас Леч
ХорватияНико Ковач
История личных встреч
22.04.2023Германия - Бундеслига29-й турБохум1 : 5Вольфсбург
29.10.2022Германия - Бундеслига12-й турВольфсбург4 : 0Бохум
09.01.2022Германия - Бундеслига18-й турБохум1 : 0Вольфсбург
14.08.2021Германия - Бундеслига1-й турВольфсбург1 : 0Бохум
06.03.2010Германия - Бундеслига25-й турВольфсбург4 : 1Бохум
03.10.2009Германия - Бундеслига8-й турБохум1 : 1Вольфсбург
07.02.2009Германия - Бундеслига19-й турВольфсбург2 : 0Бохум
24.08.2008Германия - Бундеслига2-й турБохум2 : 2Вольфсбург
15.04.2008Германия - Бундеслига29-й турВольфсбург0 : 1Бохум
04.11.2007Германия - Бундеслига12-й турБохум5 : 3Вольфсбург
26.11.2023Германия - Бундеслига12-й тур0 : 0Бохум
11.11.2023Германия - Бундеслига11-й турБохум1 : 1
03.11.2023Германия - Бундеслига10-й тур1 : 2Бохум
27.10.2023Германия - Бундеслига9-й турБохум2 : 2
21.10.2023Германия - Бундеслига8-й тур2 : 1Бохум
25.11.2023Германия - Бундеслига12-й турВольфсбург2 : 1
10.11.2023Германия - Бундеслига11-й тур4 : 0Вольфсбург
05.11.2023Германия - Бундеслига10-й турВольфсбург2 : 2
31.10.2023Кубок Германии1/16 финалаВольфсбург1 : 0
28.10.2023Германия - Бундеслига9-й тур3 : 2Вольфсбург

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