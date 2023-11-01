Бохум - Вольфсбург 02 Декабря прямая трансляция
Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 30748
02 Декабря 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 13-й тур
Главный судья: Роберт Шредер (Ганновер, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Вольфсбург, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бохум
Бохум
Вольфсбург
Вольфсбург
|1
|вр
|Мануэль Риман
|2
|зщ
|Кристиан Гамбоа
|4
|зщ
|Эрхан Машович
|31
|зщ
|Кевен Шлоттербек
|5
|зщ
|Бернардо
|6
|пз
|Патрик Остерхаге
|8
|пз
|Энтони Лосийя
|7
|пз
|Кевин Штёгер
|11
|нп
|Такума Асано
|22
|нп
|Кристофер Антви-Адджей
|33
|нп
|Филипп Хофман
|1
|вр
|Коэн Кастельс
|4
|зщ
|Максанс Лакруа
|25
|зщ
|Моритц Йенц
|5
|зщ
|Цедрик Цезигер
|21
|зщ
|Йоаким Мехле
|13
|зщ
|Рожерио
|32
|пз
|Маттиас Сванберг
|6
|пз
|Астер Вранкс
|19
|пз
|Ловро Майер
|7
|нп
|Вацлав Черны
|23
|нп
|Йонас Винд
Главные тренеры
|Томас Леч
|Нико Ковач
История личных встреч
|22.04.2023
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|1 : 5
|29.10.2022
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|4 : 0
|09.01.2022
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|1 : 0
|14.08.2021
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 0
|06.03.2010
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|4 : 1
|03.10.2009
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 1
|07.02.2009
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|2 : 0
|24.08.2008
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|2 : 2
|15.04.2008
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|0 : 1
|04.11.2007
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|5 : 3
|26.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|0 : 0
|11.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|1 : 1
|03.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|1 : 2
|27.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 2
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|2 : 1
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|2 : 1
|10.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|4 : 0
|05.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 2
|31.10.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 0
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|3 : 2