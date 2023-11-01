Боруссия М - Хоффенхайм 02 Декабря прямая трансляция
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
02 Декабря 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 13-й тур
Главный судья: Тобиас Райхель (Штутгарт, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Хоффенхайм, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Хоффенхайм
Зинсхайм
|33
|вр
|Мориц Николас
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|39
|зщ
|Максимилиан Вёбер
|20
|зщ
|Лука Нец
|27
|пз
|Рокко Райц
|8
|пз
|Юлиан Вайгль
|17
|пз
|Ману Коне
|9
|нп
|Франк Онора
|31
|нп
|Томаш Чванчара
|14
|нп
|Алассан Плеа
|1
|вр
|Оливер Бауман
|5
|зщ
|Озан Кабак
|23
|зщ
|Джон Энтони Брукс
|22
|зщ
|Кевин Фогт
|3
|зщ
|Павел Кадержабек
|11
|пз
|Флориан Гриллич
|16
|пз
|Антон Стах
|29
|пз
|Роберт Сков
|27
|нп
|Андрей Крамарич
|10
|нп
|Ваут Вегорст
|14
|нп
|Максимилиан Байер
Главные тренеры
|Херардо Сеоане
|Пеллегрино Матараццо
История личных встреч
|28.01.2023
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|1 : 4
|06.08.2022
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|3 : 1
|14.05.2022
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|5 : 1
|18.12.2021
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|1 : 1
|21.04.2021
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|3 : 2
|19.12.2020
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|1 : 2
|22.02.2020
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|28.09.2019
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|0 : 3
|04.05.2019
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|2 : 2
|15.12.2018
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|0 : 0
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|4 : 2
|10.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|4 : 0
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|3 : 3
|31.10.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 1
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 1
|26.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|11.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|1 : 1
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 3
|01.11.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 0
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 3