00:05 ()
Онлайн трансляции
Пятница 01 декабря
Суббота 02 декабря
Свернуть список

Боруссия М - Хоффенхайм 02 Декабря прямая трансляция

Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
02 Декабря 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 13-й тур
Главный судья: Тобиас Райхель (Штутгарт, Германия);
Боруссия М
Хоффенхайм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Хоффенхайм, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Хоффенхайм
Зинсхайм
33ГерманияврМориц Николас
29СШАзщДжозеф Скалли
30ШвейцариязщНико Эльведи
39АвстриязщМаксимилиан Вёбер
20ГерманиязщЛука Нец
27ГерманияпзРокко Райц
8ГерманияпзЮлиан Вайгль
17ФранцияпзМану Коне
9ФранциянпФранк Онора
31ЧехиянпТомаш Чванчара
14ФранциянпАлассан Плеа
1ГерманияврОливер Бауман
5ТурциязщОзан Кабак
23СШАзщДжон Энтони Брукс
22ГерманиязщКевин Фогт
3ЧехиязщПавел Кадержабек
11АвстрияпзФлориан Гриллич
16ГерманияпзАнтон Стах
29ДанияпзРоберт Сков
27ХорватиянпАндрей Крамарич
10НидерландынпВаут Вегорст
14ГерманиянпМаксимилиан Байер
Главные тренеры
ШвейцарияХерардо Сеоане
СШАПеллегрино Матараццо
История личных встреч
28.01.2023Германия - Бундеслига18-й турХоффенхайм1 : 4Боруссия М
06.08.2022Германия - Бундеслига1-й турБоруссия М3 : 1Хоффенхайм
14.05.2022Германия - Бундеслига34-й турБоруссия М5 : 1Хоффенхайм
18.12.2021Германия - Бундеслига17-й турХоффенхайм1 : 1Боруссия М
21.04.2021Германия - Бундеслига30-й турХоффенхайм3 : 2Боруссия М
19.12.2020Германия - Бундеслига13-й турБоруссия М1 : 2Хоффенхайм
22.02.2020Германия - Бундеслига23-й турБоруссия М1 : 1Хоффенхайм
28.09.2019Германия - Бундеслига6-й турХоффенхайм0 : 3Боруссия М
04.05.2019Германия - Бундеслига32-й турБоруссия М2 : 2Хоффенхайм
15.12.2018Германия - Бундеслига15-й турХоффенхайм0 : 0Боруссия М
25.11.2023Германия - Бундеслига12-й тур4 : 2Боруссия М
10.11.2023Германия - Бундеслига11-й турБоруссия М4 : 0
04.11.2023Германия - Бундеслига10-й тур3 : 3Боруссия М
31.10.2023Кубок Германии1/16 финалаБоруссия М3 : 1
28.10.2023Германия - Бундеслига9-й турБоруссия М2 : 1
26.11.2023Германия - Бундеслига12-й турХоффенхайм1 : 1
11.11.2023Германия - Бундеслига11-й тур1 : 1Хоффенхайм
04.11.2023Германия - Бундеслига10-й турХоффенхайм2 : 3
01.11.2023Кубок Германии1/16 финала1 : 0Хоффенхайм
28.10.2023Германия - Бундеслига9-й тур2 : 3Хоффенхайм

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close