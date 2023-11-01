Бавария - Унион 02 Декабря прямая трансляция
Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
02 Декабря 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 13-й тур
Главный судья: Франк Вилленборг (Оснабрюк, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Унион, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен
Унион
Берлин
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|27
|пз
|Конрад Лаймер
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|8
|пз
|Леон Горецка
|10
|нп
|Лерой Зане
|25
|нп
|Томас Мюллер
|11
|нп
|Кингсли Коман
|9
|нп
|Гарри Кейн
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|18
|зщ
|Йосип Юранович
|31
|зщ
|Робин Кнохе
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|26
|зщ
|Жером Руссийон
|6
|зщ
|Робин Госенс
|8
|пз
|Рани Хедира
|19
|пз
|Яник Хаберер
|20
|пз
|Аисса Лайдуни
|10
|нп
|Кевин Фолланд
|17
|нп
|Кевин Бехренс
Главные тренеры
|Томас Тухель
|Урс Фишер
История личных встреч
|26.02.2023
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|3 : 0
|03.09.2022
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
|19.03.2022
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|4 : 0
|30.10.2021
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 5
|10.04.2021
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
|12.12.2020
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|1 : 1
|17.05.2020
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|0 : 2
|26.10.2019
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 1
|29.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 5-й тур
|0 : 0
|24.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|0 : 1
|11.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|4 : 2
|08.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 4-й тур
|2 : 1
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|0 : 4
|29.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 5-й тур
|1 : 1
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|4 : 0
|08.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 4-й тур
|1 : 1
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|0 : 3