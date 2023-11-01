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Бавария - Унион 02 Декабря прямая трансляция

Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
02 Декабря 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 13-й тур
Главный судья: Франк Вилленборг (Оснабрюк, Германия);
Бавария
Унион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Унион, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен
Унион
Берлин
1ГерманияврМануэль Нойер
3Южная КореязщКим Мин Джэ
2ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
19КанадазщАльфонсо Дэвис
27АвстрияпзКонрад Лаймер
6ГерманияпзЙозуа Киммих
8ГерманияпзЛеон Горецка
10ГерманиянпЛерой Зане
25ГерманиянпТомас Мюллер
11ФранциянпКингсли Коман
9АнглиянпГарри Кейн
1ДанияврФредерик Рённов
18ХорватиязщЙосип Юранович
31ГерманиязщРобин Кнохе
4ПортугалиязщДиогу Лейте
26ФранциязщЖером Руссийон
6ГерманиязщРобин Госенс
8ГерманияпзРани Хедира
19ГерманияпзЯник Хаберер
20ТуниспзАисса Лайдуни
10ГерманиянпКевин Фолланд
17ГерманиянпКевин Бехренс
Главные тренеры
ГерманияТомас Тухель
ШвейцарияУрс Фишер
История личных встреч
26.02.2023Германия - Бундеслига22-й турБавария3 : 0Унион
03.09.2022Германия - Бундеслига5-й турУнион1 : 1Бавария
19.03.2022Германия - Бундеслига27-й турБавария4 : 0Унион
30.10.2021Германия - Бундеслига10-й турУнион2 : 5Бавария
10.04.2021Германия - Бундеслига28-й турБавария1 : 1Унион
12.12.2020Германия - Бундеслига11-й турУнион1 : 1Бавария
17.05.2020Германия - Бундеслига26-й турУнион0 : 2Бавария
26.10.2019Германия - Бундеслига9-й турБавария2 : 1Унион
29.11.2023Лига чемпионовГруппа A. 5-й турБавария0 : 0
24.11.2023Германия - Бундеслига12-й тур0 : 1Бавария
11.11.2023Германия - Бундеслига11-й турБавария4 : 2
08.11.2023Лига чемпионовГруппа A. 4-й турБавария2 : 1
04.11.2023Германия - Бундеслига10-й тур0 : 4Бавария
29.11.2023Лига чемпионовГруппа C. 5-й тур1 : 1Унион
25.11.2023Германия - Бундеслига12-й турУнион1 : 1
12.11.2023Германия - Бундеслига11-й тур4 : 0Унион
08.11.2023Лига чемпионовГруппа C. 4-й тур1 : 1Унион
04.11.2023Германия - Бундеслига10-й турУнион0 : 3

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