00:05 ()
Онлайн трансляции
Пятница 01 декабря
Суббота 02 декабря
Свернуть список

Штутгарт - Вердер 02 Декабря прямая трансляция

Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
02 Декабря 2023 года в 20:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 13-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
Штутгарт
Вердер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Вердер, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Вердер
Бремен
33ГерманияврАлександр Нюбель
2ГерманиязщВальдемар Антон
23ФранциязщДан-Аксель Загаду
7ГерманиязщМаксимилиан Миттельштедт
29ФранциязщАнтони Руо
8ФранцияпзЭнцо Мийо
6ГерманияпзАнгело Штиллер
16ГерманияпзАтакан Каразор
27ГерманиянпКрис Фюрих
9ГвинеянпСеру Гирасси
26ГерманиянпДениз Ундав
30ГерманияврМихаэль Цеттерер
13СербиязщМилош Велькович
32АвстриязщМарко Фридль
3ГерманиязщАнтони Юнг
8ГерманиязщМитчелл-Элия Вайзер
20АвстрияпзРомано Шмид
6ДанияпзЙенс Стаге
10ГерманияпзЛеонардо Биттенкорт
2БельгияпзОливье Деман
19КолумбиянпРафаэль Борре
7ГерманиянпМарвин Дукш
Главные тренеры
ГерманияСебастьян Хёнес
ГерманияОле Вернер
История личных встреч
05.02.2023Германия - Бундеслига19-й турШтутгарт0 : 2Вердер
13.08.2022Германия - Бундеслига2-й турВердер2 : 2Штутгарт
04.04.2021Германия - Бундеслига27-й турШтутгарт1 : 0Вердер
06.12.2020Германия - Бундеслига10-й турВердер1 : 2Штутгарт
22.02.2019Германия - Бундеслига23-й турВердер1 : 1Штутгарт
29.09.2018Германия - Бундеслига6-й турШтутгарт2 : 1Вердер
21.04.2018Германия - Бундеслига31-й турШтутгарт2 : 0Вердер
02.12.2017Германия - Бундеслига14-й турВердер1 : 0Штутгарт
02.05.2016Германия - Бундеслига32-й турВердер6 : 2Штутгарт
06.12.2015Германия - Бундеслига15-й турШтутгарт1 : 1Вердер
25.11.2023Германия - Бундеслига12-й тур1 : 2Штутгарт
11.11.2023Германия - Бундеслига11-й турШтутгарт2 : 1
05.11.2023Германия - Бундеслига10-й тур2 : 0Штутгарт
31.10.2023Кубок Германии1/16 финалаШтутгарт1 : 0
28.10.2023Германия - Бундеслига9-й турШтутгарт2 : 3
25.11.2023Германия - Бундеслига12-й турВердер0 : 3
12.11.2023Германия - Бундеслига11-й турВердер2 : 2
05.11.2023Германия - Бундеслига10-й тур2 : 2Вердер
28.10.2023Германия - Бундеслига9-й турВердер2 : 0
20.10.2023Германия - Бундеслига8-й тур1 : 0Вердер

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close