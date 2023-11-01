Штутгарт - Вердер 02 Декабря прямая трансляция
Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
02 Декабря 2023 года в 20:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 13-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Вердер, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Вердер
Бремен
|33
|вр
|Александр Нюбель
|2
|зщ
|Вальдемар Антон
|23
|зщ
|Дан-Аксель Загаду
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|29
|зщ
|Антони Руо
|8
|пз
|Энцо Мийо
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|16
|пз
|Атакан Каразор
|27
|нп
|Крис Фюрих
|9
|нп
|Серу Гирасси
|26
|нп
|Дениз Ундав
|30
|вр
|Михаэль Цеттерер
|13
|зщ
|Милош Велькович
|32
|зщ
|Марко Фридль
|3
|зщ
|Антони Юнг
|8
|зщ
|Митчелл-Элия Вайзер
|20
|пз
|Романо Шмид
|6
|пз
|Йенс Стаге
|10
|пз
|Леонардо Биттенкорт
|2
|пз
|Оливье Деман
|19
|нп
|Рафаэль Борре
|7
|нп
|Марвин Дукш
Главные тренеры
|Себастьян Хёнес
|Оле Вернер
История личных встреч
|05.02.2023
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|0 : 2
|13.08.2022
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|2 : 2
|04.04.2021
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|1 : 0
|06.12.2020
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|1 : 2
|22.02.2019
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|29.09.2018
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 1
|21.04.2018
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 0
|02.12.2017
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|1 : 0
|02.05.2016
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|6 : 2
|06.12.2015
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|1 : 1
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
|11.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 1
|05.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 0
|31.10.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 0
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 3
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|0 : 3
|12.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 2
|05.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 2
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 0
|20.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 0