РБ Лейпциг - Хайденхайм 02 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
02 Декабря 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 13-й тур
Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Хайденхайм, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
|21
|вр
|Янис Бласвих
|39
|зщ
|Бенджамин Хенрихс
|2
|зщ
|Мохамед Симакан
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|22
|зщ
|Давид Раум
|24
|пз
|Ксавер Шлагер
|10
|пз
|Эмиль Форсберг
|44
|пз
|Кевин Кампль
|14
|пз
|Кристоф Баумгартнер
|17
|нп
|Луа Опенда
|9
|нп
|Юссуф Поульсен
|1
|вр
|Кевин Мюллер
|23
|зщ
|Омар Хактаб Траоре
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|19
|зщ
|Йонас Фёренбах
|5
|пз
|Бенедикт Гимбер
|33
|пз
|Леннард Мэлони
|3
|пз
|Ян Шёппнер
|30
|пз
|Норман Тойеркауф
|17
|нп
|Флориан Пик
|37
|нп
|Ян-Никлас Бесте
|10
|нп
|Тим Кляйндинст
Главные тренеры
|Марко Розе
|Франк Шмидт
История личных встреч
|02.03.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|3 : 1
|18.09.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|1 : 1
|22.03.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|1 : 0
|06.10.2014
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|28.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 5-й тур
|3 : 2
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|2 : 1
|12.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|3 : 1
|07.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 4-й тур
|1 : 2
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 0
|26.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|0 : 0
|11.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|4 : 2
|05.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 0
|31.10.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 1
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 1