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РБ Лейпциг - Хайденхайм 02 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
02 Декабря 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 13-й тур
Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия);
РБ Лейпциг
Хайденхайм

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Хайденхайм, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
21ГерманияврЯнис Бласвих
39ГерманиязщБенджамин Хенрихс
2ФранциязщМохамед Симакан
23ФранциязщКастелло Люкеба
22ГерманиязщДавид Раум
24АвстрияпзКсавер Шлагер
10ШвецияпзЭмиль Форсберг
44СловенияпзКевин Кампль
14АвстрияпзКристоф Баумгартнер
17БельгиянпЛуа Опенда
9ДаниянпЮссуф Поульсен
1ГерманияврКевин Мюллер
23ГерманиязщОмар Хактаб Траоре
6ГерманиязщПатрик Майнка
19ГерманиязщЙонас Фёренбах
5ГерманияпзБенедикт Гимбер
33СШАпзЛеннард Мэлони
3ГерманияпзЯн Шёппнер
30ГерманияпзНорман Тойеркауф
17ГерманиянпФлориан Пик
37ГерманиянпЯн-Никлас Бесте
10ГерманиянпТим Кляйндинст
Главные тренеры
ГерманияМарко Розе
ГерманияФранк Шмидт
История личных встреч
02.03.2016Германия - Вторая Бундеслига24-й турРБ Лейпциг3 : 1Хайденхайм
18.09.2015Германия - Вторая Бундеслига7-й турХайденхайм1 : 1РБ Лейпциг
22.03.2015Германия - Вторая Бундеслига26-й турХайденхайм1 : 0РБ Лейпциг
06.10.2014Германия - Вторая Бундеслига9-й турРБ Лейпциг1 : 1Хайденхайм
28.11.2023Лига чемпионовГруппа G. 5-й тур3 : 2РБ Лейпциг
25.11.2023Германия - Бундеслига12-й тур2 : 1РБ Лейпциг
12.11.2023Германия - Бундеслига11-й турРБ Лейпциг3 : 1
07.11.2023Лига чемпионовГруппа G. 4-й тур1 : 2РБ Лейпциг
04.11.2023Германия - Бундеслига10-й тур2 : 0РБ Лейпциг
26.11.2023Германия - Бундеслига12-й турХайденхайм0 : 0
11.11.2023Германия - Бундеслига11-й тур4 : 2Хайденхайм
05.11.2023Германия - Бундеслига10-й турХайденхайм2 : 0
31.10.2023Кубок Германии1/16 финала3 : 1Хайденхайм
28.10.2023Германия - Бундеслига9-й тур2 : 1Хайденхайм

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