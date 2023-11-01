Нюрнберг - Фортуна 02 Декабря прямая трансляция
Стадион: Макс-Морлок-Штадион (Нюрнберг, Германия), вместимость: 50000
02 Декабря 2023 года в 15:00 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 15-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нюрнберг - Фортуна, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Макс-Морлок-Штадион (Нюрнберг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нюрнберг
Нюрнберг
Фортуна
Дюссельдорф
Главные тренеры
|Дитер Хеккинг
История личных встреч
|22.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|29-й тур
|2 : 0
|08.02.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 1 5 : 3
|15.10.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|0 : 1
|21.01.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|20-й тур
|0 : 1
|14.08.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|2 : 0
|07.03.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|3 : 1
|07.11.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|1 : 1
|23.02.2019
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|29.09.2018
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|3 : 0
|13.05.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|2 : 3
|26.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|4 : 1
|11.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|1 : 3
|04.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
|01.11.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 2 ДВ
|29.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|0 : 2
|25.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|5 : 3
|12.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|1 : 0
|03.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|1 : 3
|31.10.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 6 ДВ
|27.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|1 : 4