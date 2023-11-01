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Нюрнберг - Фортуна 02 Декабря прямая трансляция

Стадион: Макс-Морлок-Штадион (Нюрнберг, Германия), вместимость: 50000
02 Декабря 2023 года в 15:00 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 15-й тур
Нюрнберг
Фортуна

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нюрнберг - Фортуна, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Макс-Морлок-Штадион (Нюрнберг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нюрнберг
Нюрнберг
Фортуна
Дюссельдорф
Главные тренеры
ГерманияДитер Хеккинг
История личных встреч
22.04.2023Германия - Вторая Бундеслига29-й турНюрнберг2 : 0Фортуна
08.02.2023Кубок Германии1/8 финалаНюрнберг1 : 1 5 : 3Фортуна
15.10.2022Германия - Вторая Бундеслига12-й турФортуна0 : 1Нюрнберг
21.01.2022Германия - Вторая Бундеслига20-й турФортуна0 : 1Нюрнберг
14.08.2021Германия - Вторая Бундеслига3-й турНюрнберг2 : 0Фортуна
07.03.2021Германия - Вторая Бундеслига24-й турФортуна3 : 1Нюрнберг
07.11.2020Германия - Вторая Бундеслига7-й турНюрнберг1 : 1Фортуна
23.02.2019Германия - Бундеслига23-й турФортуна2 : 1Нюрнберг
29.09.2018Германия - Бундеслига6-й турНюрнберг3 : 0Фортуна
13.05.2018Германия - Вторая Бундеслига34-й турНюрнберг2 : 3Фортуна
26.11.2023Германия - Вторая Бундеслига14-й тур4 : 1Нюрнберг
11.11.2023Германия - Вторая Бундеслига13-й тур1 : 3Нюрнберг
04.11.2023Германия - Вторая Бундеслига12-й турНюрнберг1 : 2
01.11.2023Кубок Германии1/16 финалаНюрнберг3 : 2 ДВ
29.10.2023Германия - Вторая Бундеслига11-й тур0 : 2Нюрнберг
25.11.2023Германия - Вторая Бундеслига14-й турФортуна5 : 3
12.11.2023Германия - Вторая Бундеслига13-й тур1 : 0Фортуна
03.11.2023Германия - Вторая Бундеслига12-й турФортуна1 : 3
31.10.2023Кубок Германии1/16 финала3 : 6 ДВФортуна
27.10.2023Германия - Вторая Бундеслига11-й тур1 : 4Фортуна

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