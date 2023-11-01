Айнтрахт Б - Гройтер Фюрт 02 Декабря прямая трансляция
Стадион: Айнтрахт-Штадион (Брауншвейг, Германия), вместимость: 25540
02 Декабря 2023 года в 15:00 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 15-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Б - Гройтер Фюрт, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Айнтрахт-Штадион (Брауншвейг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Б
Брауншвейг
Гройтер Фюрт
Фюрт
Главные тренеры
|Александер Цорнигер
История личных встреч
|13.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|2 : 2
|06.11.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|0 : 1
|20.04.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|3 : 0
|19.12.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|0 : 3
|24.02.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|2 : 1
|20.09.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|3 : 0
|05.04.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|0 : 0
|23.10.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|1 : 0
|11.03.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|3 : 0
|28.09.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|0 : 1
|24.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|2 : 1
|11.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|3 : 2
|05.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|2 : 0
|27.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|1 : 4
|20.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|3 : 0
|26.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|2 : 0
|12.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|1 : 0
|04.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|0 : 2
|31.10.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 1
|27.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|4 : 0