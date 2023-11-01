00:05 ()
Онлайн трансляции
Пятница 01 декабря
Суббота 02 декабря
Свернуть список

Айнтрахт Б - Гройтер Фюрт 02 Декабря прямая трансляция

Стадион: Айнтрахт-Штадион (Брауншвейг, Германия), вместимость: 25540
02 Декабря 2023 года в 15:00 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 15-й тур
Айнтрахт Б
Гройтер Фюрт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Б - Гройтер Фюрт, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Айнтрахт-Штадион (Брауншвейг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Б
Брауншвейг
Гройтер Фюрт
Фюрт
Главные тренеры
ГерманияАлександер Цорнигер
История личных встреч
13.05.2023Германия - Вторая Бундеслига32-й турГройтер Фюрт2 : 2Айнтрахт Б
06.11.2022Германия - Вторая Бундеслига15-й турАйнтрахт Б0 : 1Гройтер Фюрт
20.04.2021Германия - Вторая Бундеслига30-й турГройтер Фюрт3 : 0Айнтрахт Б
19.12.2020Германия - Вторая Бундеслига13-й турАйнтрахт Б0 : 3Гройтер Фюрт
24.02.2018Германия - Вторая Бундеслига24-й турГройтер Фюрт2 : 1Айнтрахт Б
20.09.2017Германия - Вторая Бундеслига7-й турАйнтрахт Б3 : 0Гройтер Фюрт
05.04.2017Германия - Вторая Бундеслига27-й турГройтер Фюрт0 : 0Айнтрахт Б
23.10.2016Германия - Вторая Бундеслига10-й турАйнтрахт Б1 : 0Гройтер Фюрт
11.03.2016Германия - Вторая Бундеслига26-й турГройтер Фюрт3 : 0Айнтрахт Б
28.09.2015Германия - Вторая Бундеслига9-й турАйнтрахт Б0 : 1Гройтер Фюрт
24.11.2023Германия - Вторая Бундеслига14-й тур2 : 1Айнтрахт Б
11.11.2023Германия - Вторая Бундеслига13-й турАйнтрахт Б3 : 2
05.11.2023Германия - Вторая Бундеслига12-й тур2 : 0Айнтрахт Б
27.10.2023Германия - Вторая Бундеслига11-й турАйнтрахт Б1 : 4
20.10.2023Германия - Вторая Бундеслига10-й тур3 : 0Айнтрахт Б
26.11.2023Германия - Вторая Бундеслига14-й турГройтер Фюрт2 : 0
12.11.2023Германия - Вторая Бундеслига13-й турГройтер Фюрт1 : 0
04.11.2023Германия - Вторая Бундеслига12-й тур0 : 2Гройтер Фюрт
31.10.2023Кубок Германии1/16 финала2 : 1Гройтер Фюрт
27.10.2023Германия - Вторая Бундеслига11-й турГройтер Фюрт4 : 0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close