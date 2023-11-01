Магдебург - Кайзерслаутерн 02 Декабря прямая трансляция
Стадион: MDCC-Арена - Эрнст-Грубе (Магдебург, Германия), вместимость: 27250
02 Декабря 2023 года в 22:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 15-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Магдебург - Кайзерслаутерн, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: MDCC-Арена - Эрнст-Грубе (Магдебург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Магдебург
Магдебург
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Главные тренеры
|Кристиан Тиц
|Кристиан Тиц
|Дирк Шустер
История личных встреч
|03.03.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|2 : 0
|28.08.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|4 : 4
|25.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|0 : 2
|12.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|1 : 2
|04.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|2 : 0
|01.11.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 3 3 : 4
|29.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|1 : 2
|26.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|0 : 3
|12.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|04.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|0 : 2
|31.10.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 2
|28.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|3 : 3