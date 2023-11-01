00:06 ()
Онлайн трансляции
Пятница 01 декабря
Суббота 02 декабря
Свернуть список

Магдебург - Кайзерслаутерн 02 Декабря прямая трансляция

Стадион: MDCC-Арена - Эрнст-Грубе (Магдебург, Германия), вместимость: 27250
02 Декабря 2023 года в 22:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 15-й тур
Магдебург
Кайзерслаутерн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Магдебург - Кайзерслаутерн, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: MDCC-Арена - Эрнст-Грубе (Магдебург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Магдебург
Магдебург
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Главные тренеры
ГерманияКристиан Тиц
ГерманияКристиан Тиц
ГерманияДирк Шустер
История личных встреч
03.03.2023Германия - Вторая Бундеслига23-й турМагдебург2 : 0Кайзерслаутерн
28.08.2022Германия - Вторая Бундеслига6-й турКайзерслаутерн4 : 4Магдебург
25.11.2023Германия - Вторая Бундеслига14-й тур0 : 2Магдебург
12.11.2023Германия - Вторая Бундеслига13-й турМагдебург1 : 2
04.11.2023Германия - Вторая Бундеслига12-й тур2 : 0Магдебург
01.11.2023Кубок Германии1/16 финала3 : 3 3 : 4Магдебург
29.10.2023Германия - Вторая Бундеслига11-й турМагдебург1 : 2
26.11.2023Германия - Вторая Бундеслига14-й турКайзерслаутерн0 : 3
12.11.2023Германия - Вторая Бундеслига13-й тур2 : 1Кайзерслаутерн
04.11.2023Германия - Вторая Бундеслига12-й турКайзерслаутерн0 : 2
31.10.2023Кубок Германии1/16 финалаКайзерслаутерн3 : 2
28.10.2023Германия - Вторая Бундеслига11-й турКайзерслаутерн3 : 3

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close