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Риу Аве - Эштрела 02 Декабря прямая трансляция

02 Декабря 2023 года в 18:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 12-й тур
Риу Аве
Эштрела

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Эштрела, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Эштрела
Амадора
18Бразилиявр Жонатан
33БразилиязщАдерлан Сантос
23Португалиязщ Жозуэ
3ПортугалиязщМигел Раймунду Нобрега
20Португалияпз Коштинья
6ПортугалияпзГонсалу Родригеш
10МароккопзАмин Удрири
11ПортугалияпзBruno Santos Ventura
77ПортугалиянпФабиу Роналду
95ПортугалиянпАндре Перейра
22ГананпЭммануэл Боатенг
1ПортугалияврАнтониу Филипе
13ПортугалиязщMiguel Lopes
2КениязщДжонстоун Омурва
4АнголазщКиалонда Гаспар
12Бразилиязщ Jean Felipe
17ПортугалиязщЖоау Рейш
27БразилиязщHevertton Santos
22БразилияпзЛеу Кордейру
18Португалияпз Вито
90БразилияпзRonald Pereira
29Португалиянп Кикаш
Главные тренеры
ПортугалияЛуиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
12.11.2023Португалия - Примейра11-й тур1 : 1Риу Аве
05.11.2023Португалия - Примейра10-й турРиу Аве2 : 0
29.10.2023Португалия - Примейра9-й турРиу Аве3 : 4
22.10.2023Кубок Португалии3-й раунд2 : 1Риу Аве
07.10.2023Португалия - Примейра8-й тур2 : 1Риу Аве
24.11.2023Кубок Португалии1/16 финала2 : 1 ДВЭштрела
11.11.2023Португалия - Примейра11-й турЭштрела0 : 1
05.11.2023Португалия - Примейра10-й тур3 : 2Эштрела
29.10.2023Португалия - Примейра9-й турЭштрела1 : 0
08.10.2023Португалия - Примейра8-й тур0 : 1Эштрела

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