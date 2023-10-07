Риу Аве - Эштрела 02 Декабря прямая трансляция
02 Декабря 2023 года в 18:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 12-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Эштрела, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Эштрела
Амадора
|18
|вр
|Жонатан
|33
|зщ
|Адерлан Сантос
|23
|зщ
|Жозуэ
|3
|зщ
|Мигел Раймунду Нобрега
|20
|пз
|Коштинья
|6
|пз
|Гонсалу Родригеш
|10
|пз
|Амин Удрири
|11
|пз
|Bruno Santos Ventura
|77
|нп
|Фабиу Роналду
|95
|нп
|Андре Перейра
|22
|нп
|Эммануэл Боатенг
|1
|вр
|Антониу Филипе
|13
|зщ
|Miguel Lopes
|2
|зщ
|Джонстоун Омурва
|4
|зщ
|Киалонда Гаспар
|12
|зщ
|Jean Felipe
|17
|зщ
|Жоау Рейш
|27
|зщ
|Hevertton Santos
|22
|пз
|Леу Кордейру
|18
|пз
|Вито
|90
|пз
|Ronald Pereira
|29
|нп
|Кикаш
Главные тренеры
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
|12.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|1 : 1
|05.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|2 : 0
|29.10.2023
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|3 : 4
|22.10.2023
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|2 : 1
|07.10.2023
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|2 : 1
|24.11.2023
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|2 : 1 ДВ
|11.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|0 : 1
|05.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|3 : 2
|29.10.2023
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|1 : 0
|08.10.2023
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|0 : 1