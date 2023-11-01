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Фамаликан - Порту 02 Декабря прямая трансляция

02 Декабря 2023 года в 21:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 12-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
Фамаликан
Порту

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Порту, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Порту
Порту
31БразилияврЛуис Жуниор
22БразилиязщNathan Santos
16НидерландызщЮстин де Хас
15Бразилиязщ Риччели
74ПортугалиязщФрансишку Моура
8СербияпзМирко Топич
28ФранцияпзЗеду Юссуф
17ПортугалияпзAfonso Rodrigues
20ПортугалияпзGustavo Sa
10Португалиянп Шикинью
9ПортугалиянпЭнрике Араужу
99ПортугалияврДиогу Кошта
23ПортугалиязщЖоау Мариу
3Португалиязщ Пепе
4ПортугалиязщДавид Карму
15МексиказщХорхе Санчес
11Бразилиязщ Пепе
6КанадапзСтефен Эуштакиу
22АргентинапзАлан Варела
13БразилияпзВендерсон Галено
21ИспаниянпФран Наварро
30Бразилиянп Эванилсон
Главные тренеры
ПортугалияЖоау Педру Соуза
ПортугалияСержиу Консейсау
История личных встреч
20.05.2023Португалия - Примейра33-й турФамаликан2 : 4Порту
04.05.2023Кубок Португалии1/2 финала. 2-й матчПорту3 : 2 ДВФамаликан
26.04.2023Кубок Португалии1/2 финала. 1-й матчФамаликан1 : 2Порту
15.01.2023Португалия - Примейра16-й турПорту4 : 1Фамаликан
23.01.2022Португалия - Примейра19-й турПорту3 : 1Фамаликан
15.08.2021Португалия - Примейра2-й турФамаликан1 : 2Порту
30.04.2021Португалия - Примейра30-й турПорту3 : 2Фамаликан
09.01.2021Португалия - Примейра13-й турФамаликан1 : 4Порту
03.06.2020Португалия - Примейра25-й турФамаликан2 : 1Порту
27.10.2019Португалия - Примейра8-й турПорту3 : 0Фамаликан
25.11.2023Кубок Португалии1/16 финала2 : 0Фамаликан
11.11.2023Португалия - Примейра11-й тур0 : 0Фамаликан
04.11.2023Португалия - Примейра10-й турФамаликан3 : 1
29.10.2023Португалия - Примейра9-й тур1 : 0Фамаликан
08.10.2023Португалия - Примейра8-й турФамаликан1 : 3
28.11.2023Лига чемпионовГруппа H. 5-й тур2 : 1Порту
24.11.2023Кубок Португалии1/16 финалаПорту4 : 0
11.11.2023Португалия - Примейра11-й тур1 : 2Порту
07.11.2023Лига чемпионовГруппа H. 4-й турПорту2 : 0
03.11.2023Португалия - Примейра10-й турПорту0 : 1

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