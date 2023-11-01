Фамаликан - Порту 02 Декабря прямая трансляция
02 Декабря 2023 года в 21:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 12-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Порту, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Порту
Порту
|31
|вр
|Луис Жуниор
|22
|зщ
|Nathan Santos
|16
|зщ
|Юстин де Хас
|15
|зщ
|Риччели
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|8
|пз
|Мирко Топич
|28
|пз
|Зеду Юссуф
|17
|пз
|Afonso Rodrigues
|20
|пз
|Gustavo Sa
|10
|нп
|Шикинью
|9
|нп
|Энрике Араужу
|99
|вр
|Диогу Кошта
|23
|зщ
|Жоау Мариу
|3
|зщ
|Пепе
|4
|зщ
|Давид Карму
|15
|зщ
|Хорхе Санчес
|11
|зщ
|Пепе
|6
|пз
|Стефен Эуштакиу
|22
|пз
|Алан Варела
|13
|пз
|Вендерсон Галено
|21
|нп
|Фран Наварро
|30
|нп
|Эванилсон
Главные тренеры
|Жоау Педру Соуза
|Сержиу Консейсау
История личных встреч
|20.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 4
|04.05.2023
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 2 ДВ
|26.04.2023
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 2
|15.01.2023
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|4 : 1
|23.01.2022
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|3 : 1
|15.08.2021
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|1 : 2
|30.04.2021
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|3 : 2
|09.01.2021
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|1 : 4
|03.06.2020
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|2 : 1
|27.10.2019
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|3 : 0
|25.11.2023
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|2 : 0
|11.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|0 : 0
|04.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|3 : 1
|29.10.2023
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|1 : 0
|08.10.2023
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|1 : 3
|28.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа H. 5-й тур
|2 : 1
|24.11.2023
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|4 : 0
|11.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|1 : 2
|07.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа H. 4-й тур
|2 : 0
|03.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|0 : 1