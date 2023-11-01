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Каза Пия - Портимоненсе 02 Декабря прямая трансляция

02 Декабря 2023 года в 23:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 12-й тур
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия);
Каза Пия
Портимоненсе

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Портимоненсе, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Портимоненсе
Портиман
33АнголаврРикарду Батишта
15Кабо-ВердезщФернанду Варела
19Босния и ГерцеговиназщНермин Золотич
13ПортугалиязщВашку Фернандеш
72ИспанияпзГаиска Ларрасабаль
80Бразилияпз Pablo
8БразилияпзАнжело Нето
5ПортугалияпзЛеонарду Лелу
79Бразилиянп Жажа
99Бразилиянп Клэйтон
23БразилиянпFernando Santos
12БразилияврСилвестре Винисиус
33БразилиязщIgor Marques
44БразилиязщPedro Henrique
22ПортугалиязщФилипе Релвас
43Бразилиязщ Alemao
18ПортугалиязщGonçalo Faria Costa
77ПортугалиязщHelio Varela
7АнглияпзСилвестер Джаспер
20ПортугалияпзПаулу Эштрела
13Бразилияпз Денер
19ЭквадорнпRonie Carrillo
Главные тренеры
ПортугалияФелипе Пинту Мартиньш
ПортугалияПаулу Сержиу
История личных встреч
05.05.2023Португалия - Примейра31-й турКаза Пия1 : 1Портимоненсе
28.12.2022Португалия - Примейра14-й турПортимоненсе1 : 2Каза Пия
25.11.2023Кубок Португалии1/16 финала0 : 0 6 : 5Каза Пия
10.11.2023Португалия - Примейра11-й тур4 : 0Каза Пия
05.11.2023Португалия - Примейра10-й турКаза Пия0 : 1
28.10.2023Португалия - Примейра9-й тур1 : 1Каза Пия
08.10.2023Португалия - Примейра8-й турКаза Пия0 : 1
25.11.2023Кубок Португалии1/16 финалаПортимоненсе1 : 4
11.11.2023Португалия - Примейра11-й турПортимоненсе2 : 1
04.11.2023Португалия - Примейра10-й тур6 : 1Портимоненсе
28.10.2023Португалия - Примейра9-й турПортимоненсе1 : 0
08.10.2023Португалия - Примейра8-й тур1 : 0Портимоненсе

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