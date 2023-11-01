Каза Пия - Портимоненсе 02 Декабря прямая трансляция
02 Декабря 2023 года в 23:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 12-й тур
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Портимоненсе, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Портимоненсе
Портиман
|33
|вр
|Рикарду Батишта
|15
|зщ
|Фернанду Варела
|19
|зщ
|Нермин Золотич
|13
|зщ
|Вашку Фернандеш
|72
|пз
|Гаиска Ларрасабаль
|80
|пз
|Pablo
|8
|пз
|Анжело Нето
|5
|пз
|Леонарду Лелу
|79
|нп
|Жажа
|99
|нп
|Клэйтон
|23
|нп
|Fernando Santos
|12
|вр
|Силвестре Винисиус
|33
|зщ
|Igor Marques
|44
|зщ
|Pedro Henrique
|22
|зщ
|Филипе Релвас
|43
|зщ
|Alemao
|18
|зщ
|Gonçalo Faria Costa
|77
|зщ
|Helio Varela
|7
|пз
|Силвестер Джаспер
|20
|пз
|Паулу Эштрела
|13
|пз
|Денер
|19
|нп
|Ronie Carrillo
Главные тренеры
|Фелипе Пинту Мартиньш
|Паулу Сержиу
История личных встреч
|05.05.2023
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|1 : 1
|28.12.2022
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|1 : 2
|25.11.2023
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|0 : 0 6 : 5
|10.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|4 : 0
|05.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|0 : 1
|28.10.2023
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|1 : 1
|08.10.2023
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|0 : 1
|25.11.2023
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|1 : 4
|11.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|2 : 1
|04.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|6 : 1
|28.10.2023
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|1 : 0
|08.10.2023
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|1 : 0