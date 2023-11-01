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Фаренсе - Витория Гимарайнш 02 Декабря прямая трансляция

02 Декабря 2023 года в 18:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 12-й тур
Фаренсе
Витория Гимарайнш

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фаренсе - Витория Гимарайнш, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фаренсе
Фару
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
История личных встреч
06.05.2021Португалия - Примейра31-й турФаренсе2 : 2Витория Гимарайнш
18.02.2021Португалия - Примейра14-й турВитория Гимарайнш2 : 2Фаренсе
12.11.2023Португалия - Примейра11-й тур1 : 3Фаренсе
06.11.2023Португалия - Примейра10-й турФаренсе2 : 0
29.10.2023Португалия - Примейра9-й тур3 : 4Фаренсе
22.10.2023Кубок Португалии3-й раунд3 : 2Фаренсе
07.10.2023Португалия - Примейра8-й турФаренсе0 : 0
25.11.2023Кубок Португалии1/16 финалаВитория Гимарайнш4 : 1
11.11.2023Португалия - Примейра11-й турВитория Гимарайнш1 : 2
05.11.2023Португалия - Примейра10-й тур1 : 0Витория Гимарайнш
28.10.2023Португалия - Примейра9-й турВитория Гимарайнш5 : 0
08.10.2023Португалия - Примейра8-й тур1 : 3Витория Гимарайнш

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