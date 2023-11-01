Фаренсе - Витория Гимарайнш 02 Декабря прямая трансляция
02 Декабря 2023 года в 18:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 12-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фаренсе - Витория Гимарайнш, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фаренсе
Фару
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
История личных встреч
|06.05.2021
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|2 : 2
|18.02.2021
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|2 : 2
|12.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|1 : 3
|06.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|2 : 0
|29.10.2023
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|3 : 4
|22.10.2023
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|3 : 2
|07.10.2023
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|0 : 0
|25.11.2023
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|4 : 1
|11.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|1 : 2
|05.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|1 : 0
|28.10.2023
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|5 : 0
|08.10.2023
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|1 : 3