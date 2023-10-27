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Волендам - ПЕК Зволле 02 Декабря прямая трансляция

Стадион: Крас (Волендам, Нидерланды), вместимость: 7164
02 Декабря 2023 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 14-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды);
Волендам
ПЕК Зволле

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волендам - ПЕК Зволле, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 14-й тур, оно проводится на стадионе: Крас (Волендам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Волендам
Волендам
ПЕК Зволле
Зволле
1ГерманияврМио Бакхаус
26НидерландызщДерон Пейн
28АнглиязщДжош Флинт
6МароккозщБенаисса Бенамар
5АнглиязщGeorge Cox
4НидерландызщДамон Мирани
17НидерландыпзКалвин Твигт
36НидерландыпзMilan de Haan
11НидерландынпБилаль Оулд-Чикх
21НидерландынпРоберт Мюрен
14АвстралиянпГаранг Куол
1НидерландыврЯспер Схенделар
23НидерландызщЭлиано Рейндерс
4НидерландызщСам Керстен
15ИрландиязщАнсельмо Макнулти
11НидерландыпзДэйв ван ден Берг
28НидерландыпзЗико Бюрместер
7ДанияпзЮнес Намли
8НидерландыпзДеан Хёйбертс
18НидерландыпзОдиссёс Веленас
13ФинляндиянпТомас Лам
14ГрециянпАпостолос Веллиос
Главные тренеры
ГерманияМаттиас Колер
НидерландыЙонни Янсен
История личных встреч
26.11.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 13-й тур3 : 0Волендам
16.11.2023Кубок Нидерландов1-й раунд1 : 0Волендам
12.11.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 12-й турВолендам1 : 4
05.11.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 11-й тур3 : 3Волендам
02.11.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 3-й тур2 : 0Волендам
25.11.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 13-й турПЕК Зволле1 : 2
12.11.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 12-й тур4 : 0ПЕК Зволле
05.11.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 11-й турПЕК Зволле2 : 0
01.11.2023Кубок Нидерландов1-й раунд1 : 0ПЕК Зволле
27.10.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 10-й тур1 : 1ПЕК Зволле

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