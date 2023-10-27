Волендам - ПЕК Зволле 02 Декабря прямая трансляция
Стадион: Крас (Волендам, Нидерланды), вместимость: 7164
02 Декабря 2023 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 14-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волендам - ПЕК Зволле, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 14-й тур, оно проводится на стадионе: Крас (Волендам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Волендам
Волендам
ПЕК Зволле
Зволле
|1
|вр
|Мио Бакхаус
|26
|зщ
|Дерон Пейн
|28
|зщ
|Джош Флинт
|6
|зщ
|Бенаисса Бенамар
|5
|зщ
|George Cox
|4
|зщ
|Дамон Мирани
|17
|пз
|Калвин Твигт
|36
|пз
|Milan de Haan
|11
|нп
|Билаль Оулд-Чикх
|21
|нп
|Роберт Мюрен
|14
|нп
|Гаранг Куол
|1
|вр
|Яспер Схенделар
|23
|зщ
|Элиано Рейндерс
|4
|зщ
|Сам Керстен
|15
|зщ
|Ансельмо Макнулти
|11
|пз
|Дэйв ван ден Берг
|28
|пз
|Зико Бюрместер
|7
|пз
|Юнес Намли
|8
|пз
|Деан Хёйбертс
|18
|пз
|Одиссёс Веленас
|13
|нп
|Томас Лам
|14
|нп
|Апостолос Веллиос
Главные тренеры
|Маттиас Колер
|Йонни Янсен
История личных встреч
|26.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|3 : 0
|16.11.2023
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 0
|12.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|1 : 4
|05.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|3 : 3
|02.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|2 : 0
|25.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|1 : 2
|12.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|4 : 0
|05.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|2 : 0
|01.11.2023
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 0
|27.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|1 : 1