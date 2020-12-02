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Фортуна - Витесс 02 Декабря прямая трансляция

Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
02 Декабря 2023 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 14-й тур
Главный судья: Алекс Бос (Лёсден, Нидерланды);
Фортуна
Витесс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Витесс, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 14-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
Витесс
Арнем
31ХорватияврИвор Пандур
12ПортугалиязщИву Пинту
33ГрециязщДимитриос Сиовас
3ГерманиязщСадик Фофана
61МадагаскарзщРеми Вита
6Кабо-ВердепзДерой Дуарте
19ГерманияпзАрианит Ферати
10ХорватияпзАлен Халилович
17НидерландынпИман Гриффит
34НидерландынпРагнар Оратмангун
9НидерландынпКай Сирхёйс
1КюрасаоврЭлой Ром
6ХорватиязщДоминик Ороз
15НидерландызщРамон Хендрикс
29ФранциязщНиколя Исима-Мирен
2ГаитизщКарлан Аркус
21НидерландыпзМатейс Тилеманс
20НидерландыпзМелле Мёленстен
17ПольшапзКацпер Козловски
42НидерландыпзМиллион Манхуф
25НидерландынпГьян де Регт
7ФранциянпАмин Бутра
Главные тренеры
ИспанияХулио Веласкес
НидерландыДанни Бёйс
НидерландыФиллип Коку
История личных встреч
07.05.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 31-й турФортуна2 : 0Витесс
09.10.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 9-й турВитесс1 : 2Фортуна
11.05.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 33-й турФортуна1 : 2Витесс
25.09.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 7-й турВитесс1 : 1Фортуна
13.05.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 33-й турФортуна3 : 3Витесс
29.11.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 10-й турВитесс2 : 0Фортуна
18.01.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 19-й турФортуна1 : 3Витесс
21.09.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 7-й турВитесс4 : 2Фортуна
27.01.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 19-й турФортуна2 : 1Витесс
28.10.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 10-й турВитесс2 : 1Фортуна
25.11.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 13-й тур3 : 0Фортуна
10.11.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 12-й турФортуна4 : 1
05.11.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 11-й тур2 : 0Фортуна
01.11.2023Кубок Нидерландов1-й раунд0 : 1Фортуна
28.10.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 10-й турФортуна0 : 0
25.11.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 13-й тур5 : 0Витесс
11.11.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 12-й турВитесс1 : 3
04.11.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 11-й тур5 : 1Витесс
31.10.2023Кубок Нидерландов1-й раунд0 : 1Витесс
27.10.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 10-й турВитесс1 : 1

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