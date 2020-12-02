Фортуна - Витесс 02 Декабря прямая трансляция
Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
02 Декабря 2023 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 14-й тур
Главный судья: Алекс Бос (Лёсден, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Витесс, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 14-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
Витесс
Арнем
|31
|вр
|Ивор Пандур
|12
|зщ
|Иву Пинту
|33
|зщ
|Димитриос Сиовас
|3
|зщ
|Садик Фофана
|61
|зщ
|Реми Вита
|6
|пз
|Дерой Дуарте
|19
|пз
|Арианит Ферати
|10
|пз
|Ален Халилович
|17
|нп
|Иман Гриффит
|34
|нп
|Рагнар Оратмангун
|9
|нп
|Кай Сирхёйс
|1
|вр
|Элой Ром
|6
|зщ
|Доминик Ороз
|15
|зщ
|Рамон Хендрикс
|29
|зщ
|Николя Исима-Мирен
|2
|зщ
|Карлан Аркус
|21
|пз
|Матейс Тилеманс
|20
|пз
|Мелле Мёленстен
|17
|пз
|Кацпер Козловски
|42
|пз
|Миллион Манхуф
|25
|нп
|Гьян де Регт
|7
|нп
|Амин Бутра
Главные тренеры
|Хулио Веласкес
|Данни Бёйс
|Филлип Коку
История личных встреч
|07.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|2 : 0
|09.10.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|1 : 2
|11.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|1 : 2
|25.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|1 : 1
|13.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|3 : 3
|29.11.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|2 : 0
|18.01.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|1 : 3
|21.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|4 : 2
|27.01.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|2 : 1
|28.10.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|2 : 1
|25.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|3 : 0
|10.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|4 : 1
|05.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|2 : 0
|01.11.2023
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|0 : 1
|28.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|0 : 0
|25.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|5 : 0
|11.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|1 : 3
|04.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|5 : 1
|31.10.2023
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|0 : 1
|27.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|1 : 1