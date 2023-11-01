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Сабуртало - Динамо Тб 02 Декабря прямая трансляция

02 Декабря 2023 года в 18:30 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 36-й тур
Сабуртало
Динамо Тб

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сабуртало - Динамо Тб, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 36-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сабуртало
Тбилиси
Динамо Тб
Тбилиси
История личных встреч
29.09.2023Грузия - Высшая лига27-й турДинамо Тб1 : 0Сабуртало
01.06.2023Грузия - Высшая лига18-й турСабуртало2 : 1Динамо Тб
21.04.2023Грузия - Высшая лига9-й турДинамо Тб1 : 3Сабуртало
29.10.2022Грузия - Высшая лига32-й турДинамо Тб3 : 1Сабуртало
26.08.2022Грузия - Высшая лига23-й турСабуртало1 : 2Динамо Тб
16.05.2022Грузия - Высшая лига14-й турДинамо Тб0 : 0Сабуртало
14.04.2022Грузия - Высшая лига5-й турСабуртало1 : 1Динамо Тб
24.10.2021Грузия - Высшая лига31-й турСабуртало0 : 1Динамо Тб
08.08.2021Грузия - Высшая лига22-й турДинамо Тб2 : 1Сабуртало
12.05.2021Грузия - Высшая лига13-й турСабуртало0 : 4Динамо Тб
28.11.2023Грузия - Высшая лига35-й тур3 : 0Сабуртало
23.11.2023Грузия - Высшая лига34-й турСабуртало2 : 2
11.11.2023Грузия - Высшая лига33-й тур2 : 1Сабуртало
03.11.2023Грузия - Высшая лига32-й турСабуртало0 : 0
28.10.2023Грузия - Высшая лига31-й тур3 : 0Сабуртало
28.11.2023Грузия - Высшая лига35-й турДинамо Тб6 : 2
24.11.2023Грузия - Высшая лига34-й тур2 : 2Динамо Тб
10.11.2023Грузия - Высшая лига33-й турДинамо Тб4 : 2
04.11.2023Грузия - Высшая лига32-й турДинамо Тб4 : 0
29.10.2023Грузия - Высшая лига31-й тур0 : 2Динамо Тб

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