Сабуртало - Динамо Тб 02 Декабря прямая трансляция
02 Декабря 2023 года в 18:30 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 36-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сабуртало - Динамо Тб, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 36-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сабуртало
Тбилиси
Динамо Тб
Тбилиси
История личных встреч
|29.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|27-й тур
|1 : 0
|01.06.2023
|Грузия - Высшая лига
|18-й тур
|2 : 1
|21.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 3
|29.10.2022
|Грузия - Высшая лига
|32-й тур
|3 : 1
|26.08.2022
|Грузия - Высшая лига
|23-й тур
|1 : 2
|16.05.2022
|Грузия - Высшая лига
|14-й тур
|0 : 0
|14.04.2022
|Грузия - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 1
|24.10.2021
|Грузия - Высшая лига
|31-й тур
|0 : 1
|08.08.2021
|Грузия - Высшая лига
|22-й тур
|2 : 1
|12.05.2021
|Грузия - Высшая лига
|13-й тур
|0 : 4
|28.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|35-й тур
|3 : 0
|23.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|34-й тур
|2 : 2
|11.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|33-й тур
|2 : 1
|03.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|32-й тур
|0 : 0
|28.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|31-й тур
|3 : 0
|28.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|35-й тур
|6 : 2
|24.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|34-й тур
|2 : 2
|10.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|33-й тур
|4 : 2
|04.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|32-й тур
|4 : 0
|29.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|31-й тур
|0 : 2