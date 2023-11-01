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Даллас Старз - Тампа-Бэй Лайтнинг 02 Декабря прямая трансляция

Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 18889
02 Декабря 2023 года в 22:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Даллас Старз
Тампа-Бэй Лайтнинг

Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Старз - Тампа-Бэй Лайтнинг, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Даллас Старз
Даллас
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Главные тренеры
Канада Питер Дебур
Канада Джон Купер
История личных встреч
11.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз1 : 3Тампа-Бэй Лайтнинг
16.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 4 ОТДаллас Старз
13.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз1 : 0Тампа-Бэй Лайтнинг
16.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 1Даллас Старз
08.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 5Даллас Старз
06.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг6 : 2Даллас Старз
30.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 0Даллас Старз
26.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 3Тампа-Бэй Лайтнинг
24.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз1 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
17.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз3 : 4 БТампа-Бэй Лайтнинг
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТДаллас Старз
29.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 2Даллас Старз
25.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 7
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз1 : 2 ОТ
21.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз6 : 3
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 4
29.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Тампа-Бэй Лайтнинг
28.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Тампа-Бэй Лайтнинг
25.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 8Тампа-Бэй Лайтнинг
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 3 ОТ

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