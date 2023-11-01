Даллас Старз - Тампа-Бэй Лайтнинг 02 Декабря прямая трансляция
Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 18889
02 Декабря 2023 года в 22:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Старз - Тампа-Бэй Лайтнинг, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Даллас Старз
Даллас
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Главные тренеры
|Питер Дебур
|Джон Купер
История личных встреч
|11.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|16.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|13.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|16.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|08.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|06.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|30.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|26.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|24.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|17.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|25.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|21.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|28.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|25.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 8
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ