Виннипег Джетс - Чикаго Блэкхоукс 02 Декабря прямая трансляция
Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), вместимость: 15325
02 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Чикаго Блэкхоукс, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виннипег Джетс
Виннипег
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Главные тренеры
|Рик Боунесс
|Люк Ричардсон
История личных встреч
|12.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|10.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|28.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 7
|05.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|21.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|15.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|06.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|17.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|10.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|20.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|27.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|25.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|24.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 3