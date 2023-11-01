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Виннипег Джетс - Чикаго Блэкхоукс 02 Декабря прямая трансляция

Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), вместимость: 15325
02 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Виннипег Джетс
Чикаго Блэкхоукс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Чикаго Блэкхоукс, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виннипег Джетс
Виннипег
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Главные тренеры
Канада Рик Боунесс
Канада Люк Ричардсон
История личных встреч
12.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 1Чикаго Блэкхоукс
10.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс1 : 3Виннипег Джетс
28.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 7Виннипег Джетс
05.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 0Чикаго Блэкхоукс
21.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс4 : 6Виннипег Джетс
15.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс1 : 3Чикаго Блэкхоукс
06.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс5 : 1Чикаго Блэкхоукс
17.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс3 : 2Чикаго Блэкхоукс
10.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс5 : 2Чикаго Блэкхоукс
20.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс5 : 2Виннипег Джетс
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс1 : 3
29.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс0 : 2
27.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Виннипег Джетс
25.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 3Виннипег Джетс
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 ОТВиннипег Джетс
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 1Чикаго Блэкхоукс
29.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс4 : 3
26.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 4
24.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс4 : 3 ОТ
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 3Чикаго Блэкхоукс

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