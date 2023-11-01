Нэшвилл Предаторз - Нью-Йорк Рейнджерс 03 Декабря прямая трансляция
Стадион: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США), вместимость: 17335
03 Декабря 2023 года в 00:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нэшвилл Предаторз - Нью-Йорк Рейнджерс, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 00:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Главные тренеры
|Эндрю Брюнетт
|Питер Лавиолетт
История личных встреч
|20.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|20.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 0
|13.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|13.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1
|22.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|17.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|02.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|30.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|05.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|04.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|27.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|24.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 8
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|30.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|28.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|25.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|24.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1