00:07 ()
Онлайн трансляции
Пятница 01 декабря
Суббота 02 декабря
Свернуть список

Нэшвилл Предаторз - Нью-Йорк Рейнджерс 03 Декабря прямая трансляция

Стадион: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США), вместимость: 17335
03 Декабря 2023 года в 00:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Нэшвилл Предаторз
Нью-Йорк Рейнджерс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нэшвилл Предаторз - Нью-Йорк Рейнджерс, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 00:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Главные тренеры
Канада Эндрю Брюнетт
США Питер Лавиолетт
История личных встреч
20.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс1 : 4Нэшвилл Предаторз
20.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс7 : 0Нэшвилл Предаторз
13.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 1Нью-Йорк Рейнджерс
13.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс0 : 1Нэшвилл Предаторз
22.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз1 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
17.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 5Нэшвилл Предаторз
02.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз1 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
30.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 4Нью-Йорк Рейнджерс
05.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 3Нэшвилл Предаторз
04.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз5 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз1 : 6
29.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 2 ОТ
27.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 2
24.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 8Нэшвилл Предаторз
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз4 : 2
30.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 2
28.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс1 : 5
25.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс7 : 4
24.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 1Нью-Йорк Рейнджерс

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close