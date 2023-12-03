04:16 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 03 декабря
Свернуть список

ЦСКА - Ростов 03 Декабря прямая трансляция

Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
03 Декабря 2023 года в 14:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 17-й тур
ЦСКА
Ростов

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Ростов, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
Россия Владимир Валентинович Федотов
Россия Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
29.11.2023 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) Ростов1 : 1ЦСКА
24.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур Ростов3 : 3ЦСКА
03.06.2023 МИР Российская Премьер-лига 30-й тур ЦСКА4 : 1Ростов
28.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Ростов0 : 0ЦСКА
21.05.2022 Россия - Премьер-Лига 30-й тур ЦСКА4 : 0Ростов
14.08.2021 Россия - Премьер-Лига 4-й тур Ростов1 : 3ЦСКА
17.12.2020 Россия - Премьер-Лига 19-й тур Ростов1 : 3ЦСКА
08.11.2020 Россия - Премьер-Лига 14-й тур ЦСКА2 : 0Ростов
09.03.2020 Россия - Премьер-Лига 21-й тур Ростов3 : 2ЦСКА
06.10.2019 Россия - Премьер-Лига 12-й тур ЦСКА1 : 3Ростов
29.11.2023 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) Ростов1 : 1ЦСКА
25.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур ЦСКА2 : 3
11.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур 1 : 1ЦСКА
05.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур ЦСКА3 : 2
02.11.2023 Fonbet Кубок России Группа A ЦСКА3 : 1
29.11.2023 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) Ростов1 : 1ЦСКА
26.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур Ростов1 : 0
12.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур 2 : 1Ростов
06.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур 1 : 1Ростов
02.11.2023 Fonbet Кубок России Группа B Ростов2 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура РПЛ: ЦСКА — «Ростов». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close