ЦСКА - Ростов 03 Декабря прямая трансляция
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
03 Декабря 2023 года в 14:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 17-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Ростов, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА
Москва
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Владимир Валентинович Федотов
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|29.11.2023
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|1 : 1
|24.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 3
|03.06.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|30-й тур
|4 : 1
|28.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 0
|21.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|30-й тур
|4 : 0
|14.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|4-й тур
|1 : 3
|17.12.2020
|Россия - Премьер-Лига
|19-й тур
|1 : 3
|08.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|14-й тур
|2 : 0
|09.03.2020
|Россия - Премьер-Лига
|21-й тур
|3 : 2
|06.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|12-й тур
|1 : 3
|29.11.2023
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|1 : 1
|25.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 3
|11.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|05.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 2
|02.11.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|3 : 1
|29.11.2023
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|1 : 1
|26.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|12.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|06.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|02.11.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|2 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура РПЛ: ЦСКА — «Ростов». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.