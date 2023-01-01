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Краснодар - Оренбург 03 Декабря прямая трансляция

Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
03 Декабря 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 17-й тур
Краснодар
Оренбург

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Оренбург, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
Сербия Владимир Ивич
Испания Давид Деограсия
История личных встреч
12.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Оренбург0 : 2Краснодар
13.11.2022 МИР Российская Премьер-лига 17-й тур Оренбург5 : 1Краснодар
21.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Краснодар2 : 0Оренбург
27.06.2020 Россия - Премьер-Лига 24-й тур Оренбург0 : 3 ТКраснодар
27.10.2019 Россия - Премьер-Лига 14-й тур Краснодар1 : 1Оренбург
11.03.2019 Россия - Премьер-Лига 19-й тур Краснодар2 : 2Оренбург
26.08.2018 Россия - Премьер-Лига 5-й тур Оренбург1 : 1Краснодар
17.07.2018 Товарищеские матчи (клубы) - 2018 Июль 2018 Краснодар1 : 0Оренбург
07.05.2017 Россия - Премьер-Лига 27-й тур Оренбург1 : 0Краснодар
06.11.2016 Россия - Премьер-Лига 13-й тур Краснодар3 : 3Оренбург
26.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур 3 : 1Краснодар
11.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур 1 : 1Краснодар
05.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Краснодар2 : 1
01.11.2023 Fonbet Кубок России Группа D 2 : 3Краснодар
29.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур 1 : 0Краснодар
29.11.2023 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) Оренбург1 : 0
26.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур Оренбург1 : 1
12.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур 2 : 0Оренбург
06.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Оренбург1 : 1
02.11.2023 Fonbet Кубок России Группа A 3 : 1Оренбург
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

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