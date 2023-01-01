Краснодар - Оренбург 03 Декабря прямая трансляция
Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
03 Декабря 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 17-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Оренбург, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Краснодар
Краснодар
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
|Владимир Ивич
|Давид Деограсия
История личных встреч
|12.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 2
|13.11.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|17-й тур
|5 : 1
|21.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 0
|27.06.2020
|Россия - Премьер-Лига
|24-й тур
|0 : 3 Т
|27.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|14-й тур
|1 : 1
|11.03.2019
|Россия - Премьер-Лига
|19-й тур
|2 : 2
|26.08.2018
|Россия - Премьер-Лига
|5-й тур
|1 : 1
|17.07.2018
|Товарищеские матчи (клубы) - 2018
|Июль 2018
|1 : 0
|07.05.2017
|Россия - Премьер-Лига
|27-й тур
|1 : 0
|06.11.2016
|Россия - Премьер-Лига
|13-й тур
|3 : 3
|26.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 1
|11.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|05.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 1
|01.11.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|2 : 3
|29.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|29.11.2023
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|1 : 0
|26.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 0
|06.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|02.11.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|3 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.