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Локомотив М - Зенит 03 Декабря прямая трансляция

Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
03 Декабря 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 17-й тур
Локомотив МЗенит

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Зенит, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Локомотив М
Москва
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
Россия Михаил Михайлович Галактионов
Россия Сергей Богданович Семак
История личных встреч
24.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур Зенит1 : 2Локомотив М
09.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 22-й тур Локомотив М1 : 2Зенит
30.07.2022 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Зенит5 : 0Локомотив М
30.04.2022 Россия - Премьер-Лига 27-й тур Зенит3 : 1Локомотив М
15.08.2021 Россия - Премьер-Лига 4-й тур Локомотив М1 : 1Зенит
17.07.2021 Суперкубок России Финал Зенит3 : 0Локомотив М
02.05.2021 Россия - Премьер-Лига 28-й тур Зенит6 : 1Локомотив М
30.08.2020 Россия - Премьер-Лига 6-й тур Локомотив М0 : 0Зенит
07.08.2020 Суперкубок России Финал Зенит2 : 1Локомотив М
29.02.2020 Россия - Премьер-Лига 20-й тур Зенит0 : 0Локомотив М
28.11.2023 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) 2 : 2Локомотив М
25.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур 3 : 3Локомотив М
11.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур Локомотив М2 : 1
05.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Локомотив М1 : 1
01.11.2023 Fonbet Кубок России Группа B Локомотив М3 : 0
29.11.2023 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) 1 : 0Зенит
25.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур Зенит3 : 0
18.11.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 1Зенит
11.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур Зенит1 : 1
04.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур 0 : 2Зенит
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 17-го тура РПЛ: «Локомотив» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

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