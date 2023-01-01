Локомотив М - Зенит 03 Декабря прямая трансляция
Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
03 Декабря 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 17-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Зенит, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Локомотив М
Москва
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Михаил Михайлович Галактионов
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|24.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|09.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 2
|30.07.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|5 : 0
|30.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|27-й тур
|3 : 1
|15.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|4-й тур
|1 : 1
|17.07.2021
|Суперкубок России
|Финал
|3 : 0
|02.05.2021
|Россия - Премьер-Лига
|28-й тур
|6 : 1
|30.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|6-й тур
|0 : 0
|07.08.2020
|Суперкубок России
|Финал
|2 : 1
|29.02.2020
|Россия - Премьер-Лига
|20-й тур
|0 : 0
|28.11.2023
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|2 : 2
|25.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 3
|11.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|05.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|01.11.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|3 : 0
|29.11.2023
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|1 : 0
|25.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 0
|18.11.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|11.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|04.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 17-го тура РПЛ: «Локомотив» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.