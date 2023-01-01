Ахмат - Спартак М 03 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
03 Декабря 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 17-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Спартак М, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ахмат
Грозный
Спартак М
Москва
Главные тренеры
|Мирослав Юрьевич Ромащенко
|Гильермо Абаскаль
История личных встреч
|26.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|01.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 0
|16.07.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|04.12.2021
|Россия - Премьер-Лига
|17-й тур
|2 : 1
|03.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|10-й тур
|0 : 1
|16.05.2021
|Россия - Премьер-Лига
|30-й тур
|2 : 2
|14.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|2-й тур
|2 : 0
|15.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|29-й тур
|3 : 0
|11.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|5-й тур
|1 : 3
|30.03.2019
|Россия - Премьер-Лига
|21-й тур
|1 : 3
|26.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|11.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|04.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 2
|31.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|4 : 1
|28.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|29.11.2023
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|1 : 0
|25.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 2
|12.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|05.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|01.11.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|2 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.