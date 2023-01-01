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Ахмат - Спартак М 03 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
03 Декабря 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 17-й тур
Ахмат
Спартак М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Спартак М, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ахмат
Грозный
Спартак М
Москва
Главные тренеры
Беларусь Мирослав Юрьевич Ромащенко
Испания Гильермо Абаскаль
История личных встреч
26.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Спартак М0 : 0Ахмат
01.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 21-й тур Спартак М0 : 0Ахмат
16.07.2022 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Ахмат1 : 1Спартак М
04.12.2021 Россия - Премьер-Лига 17-й тур Спартак М2 : 1Ахмат
03.10.2021 Россия - Премьер-Лига 10-й тур Ахмат0 : 1Спартак М
16.05.2021 Россия - Премьер-Лига 30-й тур Ахмат2 : 2Спартак М
14.08.2020 Россия - Премьер-Лига 2-й тур Спартак М2 : 0Ахмат
15.07.2020 Россия - Премьер-Лига 29-й тур Спартак М3 : 0Ахмат
11.08.2019 Россия - Премьер-Лига 5-й тур Ахмат1 : 3Спартак М
30.03.2019 Россия - Премьер-Лига 21-й тур Ахмат1 : 3Спартак М
26.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур 1 : 1Ахмат
11.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур 2 : 1Ахмат
04.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Ахмат1 : 2
31.10.2023 Fonbet Кубок России Группа C 4 : 1Ахмат
28.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур 2 : 1Ахмат
29.11.2023 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) 1 : 0Спартак М
25.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур 0 : 2Спартак М
12.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур Спартак М2 : 1
05.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур 1 : 1Спартак М
01.11.2023 Fonbet Кубок России Группа D Спартак М2 : 3
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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