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Манчестер Сити - Тоттенхэм 03 Декабря прямая трансляция

Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
03 Декабря 2023 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Манчестер Сити
Тоттенхэм Хотспур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
31 Бразилия вр Эдерсон
2 Англия зщ Кайл Уолкер
3 Португалия зщ Рубен Диаш
6 Нидерланды зщ Натан Аке
25 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
16 Испания пз Родриго Эрнандес
47 Англия пз Фил Фоден
20 Португалия пз Бернарду Силва
19 Аргентина нп Хулиан Альварес
11 Бельгия нп Жереми Доку
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
13 Италия вр Гульельмо Викарио
23 Испания зщ Педро Порро
12 Бразилия зщ Эмерсон Роял
33 Уэльс зщ Бен Дэвис
38 Италия зщ Дестини Удоджи
8 Мали пз Ив Биссума
18 Аргентина пз Джовани Ло Чельсо
21 Швеция пз Деян Кулушевски
22 Уэльс нп Бреннан Джонсон
11 Испания нп Брайан Хиль
7 Южная Корея нп Сон Хын Мин
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Австралия Ангелос Постекоглу
История личных встреч
05.02.2023 Англия - Премьер-лига 22-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 0Манчестер Сити
19.01.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Манчестер Сити4 : 2Тоттенхэм Хотспур
19.02.2022 Англия - Премьер-лига 26-й тур Манчестер Сити2 : 3Тоттенхэм Хотспур
15.08.2021 Англия - Премьер-лига 1-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 0Манчестер Сити
25.04.2021 Англия - Кубок лиги Финал Манчестер Сити1 : 0Тоттенхэм Хотспур
13.02.2021 Англия - Премьер-лига 24-й тур Манчестер Сити3 : 0Тоттенхэм Хотспур
21.11.2020 Англия - Премьер-лига 9-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 0Манчестер Сити
02.02.2020 Англия - Премьер-лига 25-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 0Манчестер Сити
17.08.2019 Англия - Премьер-лига 2-й тур Манчестер Сити2 : 2Тоттенхэм Хотспур
20.04.2019 Англия - Премьер-лига 35-й тур Манчестер Сити1 : 0Тоттенхэм Хотспур
28.11.2023 Лига чемпионов Группа G. 5-й тур Манчестер Сити3 : 2
25.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Манчестер Сити1 : 1
12.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур 4 : 4Манчестер Сити
07.11.2023 Лига чемпионов Группа G. 4-й тур Манчестер Сити3 : 0
04.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур Манчестер Сити6 : 1
26.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2
11.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур 2 : 1Тоттенхэм Хотспур
06.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 4
27.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур 1 : 2Тоттенхэм Хотспур
23.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

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