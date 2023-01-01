Манчестер Сити - Тоттенхэм 03 Декабря прямая трансляция
Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
03 Декабря 2023 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
|31
|вр
|Эдерсон
|2
|зщ
|Кайл Уолкер
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|6
|зщ
|Натан Аке
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|16
|пз
|Родриго Эрнандес
|47
|пз
|Фил Фоден
|20
|пз
|Бернарду Силва
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|11
|нп
|Жереми Доку
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|13
|вр
|Гульельмо Викарио
|23
|зщ
|Педро Порро
|12
|зщ
|Эмерсон Роял
|33
|зщ
|Бен Дэвис
|38
|зщ
|Дестини Удоджи
|8
|пз
|Ив Биссума
|18
|пз
|Джовани Ло Чельсо
|21
|пз
|Деян Кулушевски
|22
|нп
|Бреннан Джонсон
|11
|нп
|Брайан Хиль
|7
|нп
|Сон Хын Мин
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Ангелос Постекоглу
История личных встреч
|05.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 0
|19.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|4 : 2
|19.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 3
|15.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 0
|25.04.2021
|Англия - Кубок лиги
|Финал
|1 : 0
|13.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 0
|21.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 0
|02.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 0
|17.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 2
|20.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 0
|28.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 5-й тур
|3 : 2
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|4 : 4
|07.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 4-й тур
|3 : 0
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|6 : 1
|26.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|11.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 1
|06.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 4
|27.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 2
|23.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.