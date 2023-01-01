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Борнмут - Астон Вилла 03 Декабря прямая трансляция

Стадион: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия), вместимость: 11700
03 Декабря 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
Борнмут
Астон Вилла

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Астон Вилла, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Борнмут
Борнмут
Астон Вилла
Бирмингем
1 Бразилия вр Нето
15 Англия зщ Адам Смит
27 Украина зщ Илья Забарный
25 Аргентина зщ Маркос Сенеси
3 Венгрия зщ Милош Керкез
10 Шотландия пз Райан Кристи
4 Англия пз Льюис Кук
19 Нидерланды пз Джастин Клюйверт
16 Англия пз Маркус Таверньер
24 Гана нп Антуан Семеньо
9 Англия нп Доминик Соланке
1 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
4 Англия зщ Эзри Конса
3 Бразилия зщ Диего Карлос
14 Испания зщ Пау Торрес
12 Франция зщ Лука Динь
7 Шотландия пз Джон Макгинн
6 Бразилия пз Дуглас Луис
8 Бельгия пз Юри Тилеманс
19 Франция пз Мусса Диаби
31 Ямайка нп Леон Бэйли
11 Англия нп Олли Уоткинс
Главные тренеры
Испания Андони Ираола
Испания Унаи Эмери
История личных встреч
18.03.2023 Англия - Премьер-лига 28-й тур Астон Вилла3 : 0Борнмут
06.08.2022 Англия - Премьер-лига 1-й тур Борнмут2 : 0Астон Вилла
01.02.2020 Англия - Премьер-лига 25-й тур Борнмут2 : 1Астон Вилла
17.08.2019 Англия - Премьер-лига 2-й тур Астон Вилла1 : 2Борнмут
09.04.2016 Англия - Премьер-лига 33-й тур Астон Вилла1 : 2Борнмут
08.08.2015 Англия - Премьер-лига 1-й тур Борнмут0 : 1Астон Вилла
25.01.2015 Кубок Англии 1/16 финала Астон Вилла2 : 1Борнмут
25.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур 1 : 3Борнмут
11.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур Борнмут2 : 0
04.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур 6 : 1Борнмут
01.11.2023 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Борнмут1 : 2
28.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур Борнмут2 : 1
30.11.2023 Лига конференций Группа E. 5-й тур Астон Вилла2 : 1
26.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур 1 : 2Астон Вилла
12.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур Астон Вилла3 : 1
09.11.2023 Лига конференций Группа E. 4-й тур Астон Вилла2 : 1
05.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур 2 : 0Астон Вилла

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