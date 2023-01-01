Борнмут - Астон Вилла 03 Декабря прямая трансляция
Стадион: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия), вместимость: 11700
03 Декабря 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Астон Вилла, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Борнмут
Борнмут
Астон Вилла
Бирмингем
|1
|вр
|Нето
|15
|зщ
|Адам Смит
|27
|зщ
|Илья Забарный
|25
|зщ
|Маркос Сенеси
|3
|зщ
|Милош Керкез
|10
|пз
|Райан Кристи
|4
|пз
|Льюис Кук
|19
|пз
|Джастин Клюйверт
|16
|пз
|Маркус Таверньер
|24
|нп
|Антуан Семеньо
|9
|нп
|Доминик Соланке
|1
|вр
|Эмилиано Мартинес
|4
|зщ
|Эзри Конса
|3
|зщ
|Диего Карлос
|14
|зщ
|Пау Торрес
|12
|зщ
|Лука Динь
|7
|пз
|Джон Макгинн
|6
|пз
|Дуглас Луис
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|19
|пз
|Мусса Диаби
|31
|нп
|Леон Бэйли
|11
|нп
|Олли Уоткинс
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Унаи Эмери
История личных встреч
|18.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 0
|06.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 0
|01.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 1
|17.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 2
|09.04.2016
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 2
|08.08.2015
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
|25.01.2015
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 1
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 3
|11.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 0
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|6 : 1
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 2
|28.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|30.11.2023
|Лига конференций
|Группа E. 5-й тур
|2 : 1
|26.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|12.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 1
|09.11.2023
|Лига конференций
|Группа E. 4-й тур
|2 : 1
|05.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0