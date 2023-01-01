Челси - Брайтон 03 Декабря прямая трансляция
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
03 Декабря 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
|1
|вр
|Роберт Санчес
|2
|зщ
|Аксель Дисаси
|6
|зщ
|Тьяго Силва
|5
|зщ
|Бенуа Бадьяшиль
|26
|зщ
|Леви Колвилл
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|20
|пз
|Коул Палмер
|23
|пз
|Конор Галлахер
|7
|нп
|Рахим Стерлинг
|15
|нп
|Николас Джексон
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|34
|зщ
|Йоэл Велтман
|29
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|3
|зщ
|Игор
|41
|пз
|Джек Хиншелвуд
|13
|пз
|Паскаль Грос
|11
|пз
|Билли Гилмор
|24
|пз
|Симон Адингра
|9
|пз
|Жоао Педро
|22
|пз
|Каору Митома
|28
|нп
|Эван Фергюсон
Главные тренеры
|Маурисио Почеттино
|Роберто де Дзерби
История личных встреч
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 0
|23.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 3
|15.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 2
|29.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|4 : 1
|18.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 1
|29.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|20.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 0
|14.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 3
|29.08.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|01.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 1
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|4 : 1
|12.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|4 : 4
|06.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 4
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 0
|28.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 2
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа B. 5-й тур
|0 : 1
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 3
|12.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа B. 4-й тур
|0 : 2
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1