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Челси - Брайтон 03 Декабря прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
03 Декабря 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Челси
Брайтон энд Хоув Альбион

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1 Испания вр Роберт Санчес
2 Франция зщ Аксель Дисаси
6 Бразилия зщ Тьяго Силва
5 Франция зщ Бенуа Бадьяшиль
26 Англия зщ Леви Колвилл
25 Эквадор пз Мойсес Кайседо
8 Аргентина пз Энцо Фернандес
20 Англия пз Коул Палмер
23 Англия пз Конор Галлахер
7 Англия нп Рахим Стерлинг
15 Сенегал нп Николас Джексон
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
34 Нидерланды зщ Йоэл Велтман
29 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
3 Бразилия зщ Игор
41 Англия пз Джек Хиншелвуд
13 Германия пз Паскаль Грос
11 Шотландия пз Билли Гилмор
24 Кот-д'Ивуар пз Симон Адингра
9 Бразилия пз Жоао Педро
22 Япония пз Каору Митома
28 Ирландия нп Эван Фергюсон
Главные тренеры
Аргентина Маурисио Почеттино
Италия Роберто де Дзерби
История личных встреч
27.09.2023 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Челси1 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
23.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Челси4 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
15.04.2023 Англия - Премьер-лига 31-й тур Челси1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
29.10.2022 Англия - Премьер-лига 14-й тур Брайтон энд Хоув Альбион4 : 1Челси
18.01.2022 Англия - Премьер-лига 24-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Челси
29.12.2021 Англия - Премьер-лига 20-й тур Челси1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
20.04.2021 Англия - Премьер-лига 32-й тур Челси0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
14.09.2020 Англия - Премьер-лига 1-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 3Челси
29.08.2020 Товарищеские матчи (клубы) - 2020 Товарищеские матчи Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Челси
01.01.2020 Англия - Премьер-лига 21-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Челси
25.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур 4 : 1Челси
12.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур Челси4 : 4
06.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур 1 : 4Челси
01.11.2023 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Челси2 : 0
28.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур Челси0 : 2
30.11.2023 Лига Европы Группа B. 5-й тур 0 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
25.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур 2 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
12.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1
09.11.2023 Лига Европы Группа B. 4-й тур 0 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
04.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур 1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион

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