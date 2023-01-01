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Вест Хэм Юнайтед - Кристал Пэлас 03 Декабря прямая трансляция

Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
03 Декабря 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Вест Хэм Юнайтед
Кристал Пэлас

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Кристал Пэлас, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Кристал Пэлас
Лондон
23 Франция вр Альфонс Ареола
5 Чехия зщ Владимир Цоуфал
4 Франция зщ Курт Зума
27 Марокко зщ Найеф Агер
33 Италия зщ Эмерсон Палмиери
19 Мексика зщ Эдсон Альварес
7 Англия пз Джеймс Уорд-Праус
28 Чехия пз Томаш Соучек
10 Бразилия пз Лукас Пакета
14 Гана нп Мохаммед Кудус
18 Англия нп Дэнни Ингс
1 Англия вр Сэм Джонстон
2 Англия зщ Джоэл Уорд
16 Дания зщ Йоаким Андерсен
6 Англия зщ Марк Гехи
3 Англия зщ Тайрик Митчелл
15 Гана пз Джеффри Шлупп
19 Англия пз Уилл Хьюз
8 Колумбия пз Хефферсон Лерма
7 Франция пз Майкл Олисе
9 Гана нп Джордан Айю
22 Франция нп Одсонн Эдуар
Главные тренеры
Шотландия Дэвид Мойес
Англия Рой Ходжсон
История личных встреч
29.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур Кристал Пэлас4 : 3Вест Хэм Юнайтед
06.11.2022 Англия - Премьер-лига 15-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 2Кристал Пэлас
01.01.2022 Англия - Премьер-лига 21-й тур Кристал Пэлас2 : 3Вест Хэм Юнайтед
28.08.2021 Англия - Премьер-лига 3-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 2Кристал Пэлас
26.01.2021 Англия - Премьер-лига 20-й тур Кристал Пэлас2 : 3Вест Хэм Юнайтед
16.12.2020 Англия - Премьер-лига 13-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1Кристал Пэлас
26.12.2019 Англия - Премьер-лига 19-й тур Кристал Пэлас2 : 1Вест Хэм Юнайтед
05.10.2019 Англия - Премьер-лига 8-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 2Кристал Пэлас
09.02.2019 Англия - Премьер-лига 26-й тур Кристал Пэлас1 : 1Вест Хэм Юнайтед
08.12.2018 Англия - Премьер-лига 16-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 2Кристал Пэлас
30.11.2023 Лига Европы Группа A. 5-й тур 0 : 1Вест Хэм Юнайтед
25.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур 1 : 2Вест Хэм Юнайтед
12.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 2
09.11.2023 Лига Европы Группа A. 4-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 0
04.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур 3 : 2Вест Хэм Юнайтед
25.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур 2 : 1Кристал Пэлас
11.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур Кристал Пэлас2 : 3
04.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур 0 : 2Кристал Пэлас
27.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур Кристал Пэлас1 : 2
21.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур 4 : 0Кристал Пэлас

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