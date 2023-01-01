Вест Хэм Юнайтед - Кристал Пэлас 03 Декабря прямая трансляция
Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
03 Декабря 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Кристал Пэлас, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Кристал Пэлас
Лондон
|23
|вр
|Альфонс Ареола
|5
|зщ
|Владимир Цоуфал
|4
|зщ
|Курт Зума
|27
|зщ
|Найеф Агер
|33
|зщ
|Эмерсон Палмиери
|19
|зщ
|Эдсон Альварес
|7
|пз
|Джеймс Уорд-Праус
|28
|пз
|Томаш Соучек
|10
|пз
|Лукас Пакета
|14
|нп
|Мохаммед Кудус
|18
|нп
|Дэнни Ингс
|1
|вр
|Сэм Джонстон
|2
|зщ
|Джоэл Уорд
|16
|зщ
|Йоаким Андерсен
|6
|зщ
|Марк Гехи
|3
|зщ
|Тайрик Митчелл
|15
|пз
|Джеффри Шлупп
|19
|пз
|Уилл Хьюз
|8
|пз
|Хефферсон Лерма
|7
|пз
|Майкл Олисе
|9
|нп
|Джордан Айю
|22
|нп
|Одсонн Эдуар
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Рой Ходжсон
История личных встреч
|29.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|4 : 3
|06.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|01.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 3
|28.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 2
|26.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 3
|16.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|26.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 1
|05.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 2
|09.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|08.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 2
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа A. 5-й тур
|0 : 1
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|12.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 2
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа A. 4-й тур
|1 : 0
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 2
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|11.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 3
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 2
|27.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 2
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|4 : 0