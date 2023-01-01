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Мальорка - Алавес 03 Декабря прямая трансляция

Стадион: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 23142
03 Декабря 2023 года в 16:00 (+03:00). Испания - Примера, 15-й тур
Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания);
Мальорка
Алавес

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Алавес, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Алавес
Витория
1 Сербия вр Предраг Райкович
20 Уругвай зщ Джованни Гонсалес
24 Словакия зщ Мартин Вальент
21 Испания зщ Антонио Раильо
2 Сербия зщ Матия Настасич
3 Испания зщ Тони Лато
18 Испания пз Антонио Санчес
12 Португалия пз Саму Кошта
10 Испания пз Серхи Дардер
17 Канада нп Кайл Ларин
9 Испания нп Абдон Пратс
1 Испания вр Антонио Сивера
2 Испания зщ Андони Горосабель
5 Марокко зщ Абделькадир Абкар
16 Испания зщ Рафа Марин
27 Испания зщ Хавьер Лопес
6 Испания пз Андер Гевара
8 Испания пз Антонио Бланко
18 Испания пз Хон Альдалур
21 Алжир нп Абдеррахман Реббах
11 Испания нп Луис Риоха
32 Испания нп Саму Омородион
Главные тренеры
Мексика Хавьер Агирре
Испания Луис Гарсия Пласа
История личных встреч
19.04.2022 Испания - Примера 33-й тур Мальорка2 : 1Алавес
21.08.2021 Испания - Примера 2-й тур Алавес0 : 1Мальорка
15.02.2020 Испания - Примера 24-й тур Мальорка1 : 0Алавес
29.09.2019 Испания - Примера 7-й тур Алавес2 : 0Мальорка
30.04.2016 Испания - Сегунда Сегунда. 36-й тур Мальорка0 : 0Алавес
28.11.2015 Испания - Сегунда Сегунда. 15-й тур Алавес1 : 0Мальорка
14.03.2015 Испания - Сегунда Сегунда. 29-й тур Алавес2 : 0Мальорка
11.10.2014 Испания - Сегунда Сегунда. 8-й тур Мальорка2 : 0Алавес
29.11.2023 Испания - Примера 13-й тур Мальорка1 : 1
25.11.2023 Испания - Примера 14-й тур 1 : 0Мальорка
04.11.2023 Испания - Примера 12-й тур 2 : 0Мальорка
01.11.2023 Кубок Испании 1-й раунд 0 : 4Мальорка
28.10.2023 Испания - Примера 11-й тур Мальорка0 : 0
24.11.2023 Испания - Примера 14-й тур Алавес3 : 1
12.11.2023 Испания - Примера 13-й тур 2 : 1Алавес
05.11.2023 Испания - Примера 12-й тур Алавес1 : 0
02.11.2023 Кубок Испании 1-й раунд 0 : 10Алавес
29.10.2023 Испания - Примера 11-й тур 2 : 1Алавес

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