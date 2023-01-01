Мальорка - Алавес 03 Декабря прямая трансляция
Стадион: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 23142
03 Декабря 2023 года в 16:00 (+03:00). Испания - Примера, 15-й тур
Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Стартовый состав
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Алавес, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Алавес
Витория
|1
|вр
|Предраг Райкович
|20
|зщ
|Джованни Гонсалес
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|21
|зщ
|Антонио Раильо
|2
|зщ
|Матия Настасич
|3
|зщ
|Тони Лато
|18
|пз
|Антонио Санчес
|12
|пз
|Саму Кошта
|10
|пз
|Серхи Дардер
|17
|нп
|Кайл Ларин
|9
|нп
|Абдон Пратс
|1
|вр
|Антонио Сивера
|2
|зщ
|Андони Горосабель
|5
|зщ
|Абделькадир Абкар
|16
|зщ
|Рафа Марин
|27
|зщ
|Хавьер Лопес
|6
|пз
|Андер Гевара
|8
|пз
|Антонио Бланко
|18
|пз
|Хон Альдалур
|21
|нп
|Абдеррахман Реббах
|11
|нп
|Луис Риоха
|32
|нп
|Саму Омородион
Главные тренеры
|Хавьер Агирре
|Луис Гарсия Пласа
История личных встреч
|19.04.2022
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 1
|21.08.2021
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 1
|15.02.2020
|Испания - Примера
|24-й тур
|1 : 0
|29.09.2019
|Испания - Примера
|7-й тур
|2 : 0
|30.04.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 36-й тур
|0 : 0
|28.11.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 15-й тур
|1 : 0
|14.03.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 29-й тур
|2 : 0
|11.10.2014
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 8-й тур
|2 : 0
|29.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 1
|25.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 0
|04.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 0
|01.11.2023
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 4
|28.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|0 : 0
|24.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|3 : 1
|12.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|2 : 1
|05.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 0
|02.11.2023
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 10
|29.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 1