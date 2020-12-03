Альмерия - Бетис 03 Декабря прямая трансляция
Стадион: Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания), вместимость: 15200
03 Декабря 2023 года в 18:15 (+03:00). Испания - Примера, 15-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Альмерия - Бетис, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Альмерия
Альмерия
Бетис
Севилья
|25
|вр
|Луиш Мануэл Максимиану
|24
|зщ
|Убулан Мендес
|21
|зщ
|Чуми
|3
|зщ
|Эдгар Гонсалес
|15
|зщ
|Серхио Акьем
|4
|пз
|Иддрису Баба
|5
|пз
|Лукас Робертоне
|19
|пз
|Серхио Аррибас
|10
|нп
|Адриан Эмбарба
|7
|нп
|Ларджи Рамазани
|12
|нп
|Лео Баптистау
|30
|вр
|Франсиско Вьейтес
|2
|зщ
|Эктор Бельерин
|6
|зщ
|Херман Песселья
|28
|зщ
|Шади Риад
|3
|зщ
|Хуан Миранда
|5
|пз
|Гвидо Родригес
|21
|пз
|Марк Рока
|22
|пз
|Иско
|11
|нп
|Луис Энрике
|10
|нп
|Айосе Перес
|12
|нп
|Виллиан Жозе
Главные тренеры
|Гаиска Гаритано
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|11.02.2023
|Испания - Примера
|21-й тур
|2 : 3
|16.10.2022
|Испания - Примера
|9-й тур
|3 : 1
|17.12.2014
|Кубок Испании
|1/16 финала. 2-й матч
|2 : 1
|06.12.2014
|Кубок Испании
|1/16 финала. 1-й матч
|3 : 4
|04.05.2014
|Испания - Примера
|36-й тур
|3 : 2
|21.12.2013
|Испания - Примера
|17-й тур
|0 : 1
|17.05.2009
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 0
|04.01.2009
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 0
|04.05.2008
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 1
|16.12.2007
|Испания - Примера
|16-й тур
|3 : 1
|25.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|2 : 1
|11.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 3
|05.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 0
|31.10.2023
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 2
|28.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 2
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа C. 5-й тур
|1 : 0
|26.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 0
|12.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 1
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа C. 4-й тур
|4 : 1
|04.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 0