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Альмерия - Бетис 03 Декабря прямая трансляция

Стадион: Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания), вместимость: 15200
03 Декабря 2023 года в 18:15 (+03:00). Испания - Примера, 15-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
Альмерия
Бетис

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Альмерия - Бетис, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Альмерия
Альмерия
Бетис
Севилья
25 Португалия вр Луиш Мануэл Максимиану
24 Гвинея-Бисау зщ Убулан Мендес
21 Испания зщ Чуми
3 Испания зщ Эдгар Гонсалес
15 Экваториальная Гвинея зщ Серхио Акьем
4 Гана пз Иддрису Баба
5 Аргентина пз Лукас Робертоне
19 Испания пз Серхио Аррибас
10 Испания нп Адриан Эмбарба
7 Бельгия нп Ларджи Рамазани
12 Бразилия нп Лео Баптистау
30 Испания вр Франсиско Вьейтес
2 Испания зщ Эктор Бельерин
6 Аргентина зщ Херман Песселья
28 Марокко зщ Шади Риад
3 Испания зщ Хуан Миранда
5 Аргентина пз Гвидо Родригес
21 Испания пз Марк Рока
22 Испания пз Иско
11 Бразилия нп Луис Энрике
10 Испания нп Айосе Перес
12 Бразилия нп Виллиан Жозе
Главные тренеры
Испания Гаиска Гаритано
Чили Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
11.02.2023 Испания - Примера 21-й тур Альмерия2 : 3Бетис
16.10.2022 Испания - Примера 9-й тур Бетис3 : 1Альмерия
17.12.2014 Кубок Испании 1/16 финала. 2-й матч Альмерия2 : 1Бетис
06.12.2014 Кубок Испании 1/16 финала. 1-й матч Бетис3 : 4Альмерия
04.05.2014 Испания - Примера 36-й тур Альмерия3 : 2Бетис
21.12.2013 Испания - Примера 17-й тур Бетис0 : 1Альмерия
17.05.2009 Испания - Примера 36-й тур Бетис2 : 0Альмерия
04.01.2009 Испания - Примера 17-й тур Альмерия1 : 0Бетис
04.05.2008 Испания - Примера 35-й тур Альмерия1 : 1Бетис
16.12.2007 Испания - Примера 16-й тур Бетис3 : 1Альмерия
25.11.2023 Испания - Примера 14-й тур 2 : 1Альмерия
11.11.2023 Испания - Примера 13-й тур Альмерия1 : 3
05.11.2023 Испания - Примера 12-й тур 1 : 0Альмерия
31.10.2023 Кубок Испании 1-й раунд 0 : 2Альмерия
28.10.2023 Испания - Примера 11-й тур Альмерия1 : 2
30.11.2023 Лига Европы Группа C. 5-й тур 1 : 0Бетис
26.11.2023 Испания - Примера 14-й тур Бетис1 : 0
12.11.2023 Испания - Примера 13-й тур 1 : 1Бетис
09.11.2023 Лига Европы Группа C. 4-й тур Бетис4 : 1
04.11.2023 Испания - Примера 12-й тур Бетис2 : 0

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