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Севилья - Вильярреал 03 Декабря прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
03 Декабря 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 15-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
Севилья
Вильярреал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Вильярреал, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья
Севилья
Вильярреал
Вильярреал
1 Сербия вр Марко Дмитрович
26 Испания зщ Хуанлу Санчес
14 Франция зщ Танги Куасси
19 Аргентина зщ Маркос Акунья
6 Сербия пз Неманья Гудель
10 Хорватия пз Иван Ракитич
11 Бельгия пз Доди Лукебакио
21 Испания пз Оливер Торрес
18 Швейцария пз Джибриль Соу
5 Аргентина нп Лукас Окампос
15 Марокко нп Юссеф Эн-Несири
13 Швеция вр Филип Йоргенсен
8 Аргентина зщ Хуан Фойт
3 Испания зщ Рауль Альбиоль
5 Испания зщ Хорхе Куэнка
24 Испания зщ Альфонсо Педраса
26 Испания зщ Адрия Альтимира
10 Испания пз Дани Парехо
6 Франция пз Этьен Капу
16 Испания пз Алекс Баэна
7 Испания нп Херар Морено
15 Испания нп Хосе Луис Моралес
Главные тренеры
Уругвай Диего Мартин Алонсо
Испания Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
23.04.2023 Испания - Примера 30-й тур Севилья2 : 1Вильярреал
18.09.2022 Испания - Примера 6-й тур Вильярреал1 : 1Севилья
08.05.2022 Испания - Примера 35-й тур Вильярреал1 : 1Севилья
04.12.2021 Испания - Примера 16-й тур Севилья1 : 0Вильярреал
16.05.2021 Испания - Примера 37-й тур Вильярреал4 : 0Севилья
29.12.2020 Испания - Примера 16-й тур Севилья2 : 0Вильярреал
22.06.2020 Испания - Примера 31-й тур Вильярреал2 : 2Севилья
15.12.2019 Испания - Примера 17-й тур Севилья1 : 2Вильярреал
17.02.2019 Испания - Примера 24-й тур Вильярреал3 : 0Севилья
26.08.2018 Испания - Примера 2-й тур Севилья0 : 0Вильярреал
29.11.2023 Лига чемпионов Группа B. 5-й тур Севилья2 : 3
26.11.2023 Испания - Примера 14-й тур 2 : 1Севилья
12.11.2023 Испания - Примера 13-й тур Севилья1 : 1
08.11.2023 Лига чемпионов Группа B. 4-й тур 2 : 0Севилья
04.11.2023 Испания - Примера 12-й тур 1 : 1Севилья
30.11.2023 Лига Европы Группа F. 5-й тур Вильярреал3 : 2
26.11.2023 Испания - Примера 14-й тур Вильярреал3 : 1
22.11.2023 Кубок Испании 2-й раунд 1 : 2 ДВВильярреал
12.11.2023 Испания - Примера 13-й тур 3 : 1Вильярреал
09.11.2023 Лига Европы Группа F. 4-й тур 1 : 2Вильярреал

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