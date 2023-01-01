Севилья - Вильярреал 03 Декабря прямая трансляция
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
03 Декабря 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 15-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Вильярреал, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Севилья
Севилья
Вильярреал
Вильярреал
|1
|вр
|Марко Дмитрович
|26
|зщ
|Хуанлу Санчес
|14
|зщ
|Танги Куасси
|19
|зщ
|Маркос Акунья
|6
|пз
|Неманья Гудель
|10
|пз
|Иван Ракитич
|11
|пз
|Доди Лукебакио
|21
|пз
|Оливер Торрес
|18
|пз
|Джибриль Соу
|5
|нп
|Лукас Окампос
|15
|нп
|Юссеф Эн-Несири
|13
|вр
|Филип Йоргенсен
|8
|зщ
|Хуан Фойт
|3
|зщ
|Рауль Альбиоль
|5
|зщ
|Хорхе Куэнка
|24
|зщ
|Альфонсо Педраса
|26
|зщ
|Адрия Альтимира
|10
|пз
|Дани Парехо
|6
|пз
|Этьен Капу
|16
|пз
|Алекс Баэна
|7
|нп
|Херар Морено
|15
|нп
|Хосе Луис Моралес
Главные тренеры
|Диего Мартин Алонсо
|Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
|23.04.2023
|Испания - Примера
|30-й тур
|2 : 1
|18.09.2022
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 1
|08.05.2022
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 1
|04.12.2021
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 0
|16.05.2021
|Испания - Примера
|37-й тур
|4 : 0
|29.12.2020
|Испания - Примера
|16-й тур
|2 : 0
|22.06.2020
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 2
|15.12.2019
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 2
|17.02.2019
|Испания - Примера
|24-й тур
|3 : 0
|26.08.2018
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 0
|29.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 5-й тур
|2 : 3
|26.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|2 : 1
|12.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 1
|08.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 4-й тур
|2 : 0
|04.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 1
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа F. 5-й тур
|3 : 2
|26.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|3 : 1
|22.11.2023
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 2 ДВ
|12.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|3 : 1
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа F. 4-й тур
|1 : 2