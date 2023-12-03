Гавр - ПСЖ 03 Декабря прямая трансляция
Стадион: Стад Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
03 Декабря 2023 года в 15:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - ПСЖ, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Стад Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гавр
Гавр
ПСЖ
Париж
|30
|вр
|Артур Десма
|93
|зщ
|Аруна Санганте
|7
|зщ
|Лоик Него
|27
|зщ
|Кристофер Опери
|22
|зщ
|Йоанн Сальмье
|4
|зщ
|Готье Льорис
|14
|пз
|Далер Кузяев
|94
|пз
|Абдулайе Туре
|29
|нп
|Самуэль Грандсир
|9
|нп
|Мохамед Байо
|10
|нп
|Набиль Алиуи
|99
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|37
|зщ
|Милан Шкриньяр
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
|26
|зщ
|Норди Мукиэле
|17
|пз
|Витинья
|4
|пз
|Мануэль Угарте
|19
|пз
|Ли Кан Ин
|10
|нп
|Усман Дембеле
|9
|нп
|Гонсалу Рамуш
|7
|нп
|Килиан Мбаппе
Главные тренеры
|Лука Элснер
|Луис Энрике
История личных встреч
|21.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|12.07.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|0 : 9
|19.04.2009
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|3 : 0
|15.11.2008
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 3
|26.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 0
|11.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|0 : 0
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|1 : 2
|29.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|0 : 0
|20.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|0 : 0
|28.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 5-й тур
|1 : 1
|24.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|5 : 2
|11.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|0 : 3
|07.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 4-й тур
|2 : 1
|03.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура Лиги 1: «Гавр» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.