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Гавр - ПСЖ 03 Декабря прямая трансляция

Стадион: Стад Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
03 Декабря 2023 года в 15:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Гавр
ПСЖ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - ПСЖ, которое состоится 03 Декабря 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Стад Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гавр
Гавр
ПСЖ
Париж
30 Франция вр Артур Десма
93 Сенегал зщ Аруна Санганте
7 Венгрия зщ Лоик Него
27 Франция зщ Кристофер Опери
22 Гвиана зщ Йоанн Сальмье
4 Франция зщ Готье Льорис
14 Россия пз Далер Кузяев
94 Гвинея пз Абдулайе Туре
29 Франция нп Самуэль Грандсир
9 Гвинея нп Мохамед Байо
10 Франция нп Набиль Алиуи
99 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
37 Словакия зщ Милан Шкриньяр
21 Франция зщ Лукас Эрнандес
26 Франция зщ Норди Мукиэле
17 Португалия пз Витинья
4 Уругвай пз Мануэль Угарте
19 Южная Корея пз Ли Кан Ин
10 Франция нп Усман Дембеле
9 Португалия нп Гонсалу Рамуш
7 Франция нп Килиан Мбаппе
Главные тренеры
Словения Лука Элснер
Испания Луис Энрике
История личных встреч
21.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи ПСЖ2 : 0Гавр
12.07.2020 Товарищеские матчи (клубы) - 2020 Товарищеские матчи Гавр0 : 9ПСЖ
19.04.2009 Франция - Лига 1 32-й тур ПСЖ3 : 0Гавр
15.11.2008 Франция - Лига 1 14-й тур Гавр1 : 3ПСЖ
26.11.2023 Франция - Лига 1 13-й тур 0 : 0Гавр
11.11.2023 Франция - Лига 1 12-й тур Гавр0 : 0
05.11.2023 Франция - Лига 1 11-й тур 1 : 2Гавр
29.10.2023 Франция - Лига 1 10-й тур 0 : 0Гавр
20.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур Гавр0 : 0
28.11.2023 Лига чемпионов Группа F. 5-й тур ПСЖ1 : 1
24.11.2023 Франция - Лига 1 13-й тур ПСЖ5 : 2
11.11.2023 Франция - Лига 1 12-й тур 0 : 3ПСЖ
07.11.2023 Лига чемпионов Группа F. 4-й тур 2 : 1ПСЖ
03.11.2023 Франция - Лига 1 11-й тур ПСЖ3 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура Лиги 1: «Гавр» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.

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